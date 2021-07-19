Пациенты-астматики поликлиники №2 Бердска задыхались от пыли из-за ремонта. Смотрите видео
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Пациенты-астматики поликлиники №2 Бердска задыхались от пыли из-за ремонта. Смотрите видео

5:19:467/19/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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Как заметила одна из бердчанок, трудящимся при проведении работ следовало разместить мокрую простынь, которая позволила бы задержать пыль, но они этого не сделали. Что же произошло дальше?

Люди вынуждены дышать строительной пылью, находясь в очереди

Из-за строительной пыли с трудом могут дышать пациенты поликлиники №2 на ул. Боровой Бердска.

Как поведала "Курьер. Среда. Бердск" жительница города Лана, от строительства в поликлинике поднялся небольшой смог. Люди начали кашлять.

- В поликлинике я была в районе 11 часов утра, чтобы поставить себе прививку. Рядом со мной стояла пара. На вид супругам было около 50-60 лет. Рабочие начали что-то пилить, пыль направилась в район регистратуры. Я начала снимать, когда уже смог немного подсел, а так прямо туман был и пылища полетела. Женщина стоит рядом и говорит: "Как так? Мы стоим на прививку. Муж и так рискует. У него астма. В маске стоит, а тут еще и пылюга". Так мы с ней постояли и поговорили,- рассказала Лана редакции 19 июля.

Также Лана отметила, что ранее работала в строительной сфере и знает, что при проведении работ в помещении вблизи которого стоят люди, необходимо вывешивать мокрую простынь. Она задерживает пыль.

- Там ничего не было завешано. Что они там будут делать дальше: красить ли, пилить? И запах, и пыль будет в районе регистратуры и соответственно может продвинуться и дальше, - произнесла горожанка.

Жительница Бердска заметила и то, что в поликлинике явно дефицит персонала.

- Народу поубавилось. Видно, что докторов не хватает,- изрекла бердчанка.

Напомним, что ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал о том, как бердчанка с коронавирусом битый день не может дождаться  врача на дом. Многие другие больные ждут приезда ковидной бригады неделями и лечатся по интернету.

Автор видео: Лана

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Пациенты не должны дышать пылью?

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