Пациенты-астматики поликлиники №2 Бердска задыхались от пыли из-за ремонта. Смотрите видео

Из-за строительной пыли с трудом могут дышать пациенты поликлиники №2 на ул. Боровой Бердска.
Как поведала "Курьер. Среда. Бердск" жительница города Лана, от строительства в поликлинике поднялся небольшой смог. Люди начали кашлять.
- В поликлинике я была в районе 11 часов утра, чтобы поставить себе прививку. Рядом со мной стояла пара. На вид супругам было около 50-60 лет. Рабочие начали что-то пилить, пыль направилась в район регистратуры. Я начала снимать, когда уже смог немного подсел, а так прямо туман был и пылища полетела. Женщина стоит рядом и говорит: "Как так? Мы стоим на прививку. Муж и так рискует. У него астма. В маске стоит, а тут еще и пылюга". Так мы с ней постояли и поговорили,- рассказала Лана редакции 19 июля.
Также Лана отметила, что ранее работала в строительной сфере и знает, что при проведении работ в помещении вблизи которого стоят люди, необходимо вывешивать мокрую простынь. Она задерживает пыль.
- Там ничего не было завешано. Что они там будут делать дальше: красить ли, пилить? И запах, и пыль будет в районе регистратуры и соответственно может продвинуться и дальше, - произнесла горожанка.
Жительница Бердска заметила и то, что в поликлинике явно дефицит персонала.
- Народу поубавилось. Видно, что докторов не хватает,- изрекла бердчанка.
Напомним, что ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал о том, как бердчанка с коронавирусом битый день не может дождаться врача на дом. Многие другие больные ждут приезда ковидной бригады неделями и лечатся по интернету.
Автор видео: Лана