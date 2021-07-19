Ростех представит новый истребитель на МАКС 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ростех представит новый истребитель на МАКС 2021

4:34:397/19/2021Фото: Ростех
0

Ожидается, что он станет главной премьерой авиакосмического салона.

Новый истребитель представят 20 июля

Госкорпорация «Ростех» опубликовала в своем YouTube-канале видео нового российского истребителя ОАК. Его презентуют 20 июля на МАКС-2021.

- Объединенная авиастроительная корпорация покажет принципиально новый военный самолет, — говорится в сообщении.

На кадрах заметны силуэт и передняя часть нового истребителя, а само видео завершается надписью на английском языке «Завтра». Отметим, что разработчиком нового истребителя стала компания «Сухой». Макет должен стать главной премьерой авиакосмического салона.

По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, говорят о применении технологий малой заметности, добавил эксперт.

Пиво полезно для организма, но при одном условии
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
Какая осень ожидает москвичей: синоптик все рассказал
Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос «СП-2»
Роскачество определило самый качественный кефир в России
Подробности контрабанды нефти на Украину на миллиарды рублей
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
истребительновый самолетавиакосмический салон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как 18-летняя Валерия Башкирова сбила троих детей на Mazda: Все подробности трагедии в Солнцево
4:22:51 7/19/2021
Как 18-летняя Валерия Башкирова сбила троих детей на Mazda: Все подробности трагедии в Солнцево
Можно ли отдавать деньги на растущую Луну в июле 2021 года? Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для финансов
4:20:29 7/19/2021
Можно ли отдавать деньги на растущую Луну в июле 2021 года? Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для финансов
Шесть пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 19 июля
4:14:15 7/19/2021
Шесть пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 19 июля
БердскКак покоится прах известных горожан: шесть знаковых могил кладбища Бердска
3:53:43 7/19/2021
Как покоится прах известных горожан: шесть знаковых могил кладбища Бердска
Коронавирус убил 719 россиян за сутки на 19 июля 2021
3:53:16 7/19/2021
Коронавирус убил 719 россиян за сутки на 19 июля 2021
Житель Новосибирска солгал о вымогательстве денег и получил штраф в 100 000 рублей
3:31:35 7/19/2021
Житель Новосибирска солгал о вымогательстве денег и получил штраф в 100 000 рублей
БердскЯдовитую вонь обнаружили в районе химзаводской промплощадки в Бердске: Кто мог отравить воздух
3:21:54 7/19/2021
Ядовитую вонь обнаружили в районе химзаводской промплощадки в Бердске: Кто мог отравить воздух
Какие чудеса творит икона Казанской Богородицы в праздник 21 июля 2021? О чем должен помолится каждый верующий на летнюю Казанскую
3:20:00 7/19/2021
Какие чудеса творит икона Казанской Богородицы в праздник 21 июля 2021? О чем должен помолится каждый верующий на летнюю Казанскую
Сообщением довел до истерики любимую пассажир падающего самолета Ан-28
3:08:38 7/19/2021
Сообщением довел до истерики любимую пассажир падающего самолета Ан-28
Михаил Мишустин назначил в Сибирь куратором Викторию Абрамченко
2:53:57 7/19/2021
Михаил Мишустин назначил в Сибирь куратором Викторию Абрамченко