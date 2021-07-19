Ростех представит новый истребитель на МАКС 2021

Госкорпорация «Ростех» опубликовала в своем YouTube-канале видео нового российского истребителя ОАК. Его презентуют 20 июля на МАКС-2021.
- Объединенная авиастроительная корпорация покажет принципиально новый военный самолет, — говорится в сообщении.
На кадрах заметны силуэт и передняя часть нового истребителя, а само видео завершается надписью на английском языке «Завтра». Отметим, что разработчиком нового истребителя стала компания «Сухой». Макет должен стать главной премьерой авиакосмического салона.
По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, говорят о применении технологий малой заметности, добавил эксперт.