Участковый пункт полиции в металлическом контейнере открыли в городе России

На прошедшей неделе в поселке Семенково Вологодского района состоялось открытие первого в регионе модульного участкового пункта полиции. Там будет целых два кабинета для полицейских- здесь участковые будут работать и осуществлять прием граждан. В здании есть вся техника и средства связи. На открытии присутствовал заместитель начальника полиции УМВД России по Вологодской области Александр Гладышев, а также глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников и Глава Семенковского сельского поселения Иван Боринцев. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, все радовались новому пункту полиции.
Что имеем по факту – новый райотдел открыли в простом металлическом контейнере. Да, в таком, в котором хранят товар на складах. Теперь участковые и жители, которые придут на прием, летом рискуют зажариться в железном контейнере, а зимой – попросту замерзнуть. Но зато открытие прошло в торжественной обстановке. Да, и на мероприятии присутствовал батюшка – он освятил новый контейнер. Надеемся, это поможет тем участковым, которым придется там работать.