В Москве мужчина столкнул с окна экс-возлюбленную. После падения с 15 этажа она погибла

В ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что на юге столице мужчина вытолкнул из окна молодую девушку. После смерти своей возлюбленной он покончил с собой.
18 июля на улице Борисовские пруды было обнаружено тело женщины 1988 года рождения. По характерным травмам стало понятно, что она упала с большой высоты.
По предварительным данным, ее вытолкнул бывший сожитель, который приехал забрать вещи. Во время общения они поссорились и мужчина решил закончить конфликт радикально и вытолкнул женщину в окно с 15 этажа.
После ее гибели мужчина свел счеты с жизнью, его проверят посмертно на наличие психических заболеваний.