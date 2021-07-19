В Москве мужчина столкнул с окна экс-возлюбленную. После падения с 15 этажа она погибла
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В Москве мужчина столкнул с окна экс-возлюбленную. После падения с 15 этажа она погибла

5:29:317/19/2021Фото: Pxfuel
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Мужчина покончил с собой после убийства бывшей гражданской жены.

Выбросил с 15 этажа бывшую сожительницу после ссоры мужчина в Москве

В ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что на юге столице мужчина вытолкнул из окна молодую девушку. После смерти своей возлюбленной он покончил с собой.

18 июля на улице Борисовские пруды было обнаружено тело женщины 1988 года рождения. По характерным травмам стало понятно, что она упала с большой высоты.

По предварительным данным, ее вытолкнул бывший сожитель, который приехал забрать вещи. Во время общения они поссорились и мужчина решил закончить конфликт радикально и вытолкнул женщину в окно с 15 этажа.

После ее гибели мужчина свел счеты с жизнью, его проверят посмертно на наличие психических заболеваний.

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