Как правильно бросать камешки в Дни Ат-Ташрик с 21 июля 2021 года
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Как правильно бросать камешки в Дни Ат-Ташрик с 21 июля 2021 года

6:20:417/19/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Если паломник успел выполнить обряд, но не успел закончить его до захода солнца, то он должен опять остаться ночевать в долине. Покидать долину после захода солнца запрещено.

Покидать долину разрешено только до заката солнца
Покидать долину разрешено только до заката солнца

Для проведения особого древнего ритуала - побивания дьявола камнями, мусульманам, совершающим хадж, выделено три дня, наступающих сразу после празднования Курбан-байрама. Эти дни носят название дней Ат-Ташрик и они являются прямым продолжением празднования Курбана.

В 2021 году эти дни выпадают на 21, 22 и 23 июля.

Паломники, продолжающие находиться в Мекке после заверения хаджа и празднования дня жертвоприношения, должны прибыть в долину Мина, что неподалеку от Каабы, и провести там древний священный обряд.

В этом месте установлены три столба - маленький, среднего размера и большой - выполненные в виде стен для того, чтобы паломникам было удобнее бросать в них камнями.

Эти действия означают собой побитие дьявола камнями. История гласит о том, что во время совершения паломничества самим пророком Мухаммедом к нему трижды являлся сам дьявол, а пророк трижды его прогонял, бросая в него камни, тем самым отвергая его.

В каждый столб паломник должен бросить по 7 камней, которые для выполнения обряда можно набрать здесь же - в долине Мина.

Прибыть в долину Мина желательно уже в первый из трех дней. Желательно там же остаться ночевать, а утром после коллективного намаза покинуть долину. Однако бывает и так, что за один день паломник не успевает выполнить обряд, тогда он остается в долине еще на одну ночь и с утра обряд выполняется с самого начала. Если паломник успел выполнить обряд, но не успел закончить его до захода солнца, то он должен опять остаться ночевать в долине. Покидать долину после захода солнца запрещено.

Порядок выполнения обряда

Утром совершается коллективная молитва (намаз)

Бросаются камни в малый столб. Затем нужно встать к нему левым боком, поднять руки вверх и взывать к Всевышнему.

Затем отойти к среднему столбу. Бросить в него 7 камней, встать к нему левым боком, поднять руки вверх и снова взывать к Всевышнему.

Потом паломник переходит к третьему столбу, но после бросания в него7 камнями, задерживаться около него нельзя - следует сразу покинуть долину Мина, если закат солнца не наступил. Если закат солнца наступил - долину можно покинуть утром, не повторяя обряд, после утреннего намаза.

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