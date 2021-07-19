В России под коттеджем нашли подземную тюрьму с крематорием

Сооружение было замаскировано под дачный дом во Всеволожском районе Ленинградской области.
Под Питером нашли частную тюрьму под землей с прилегающим крематорием. Выяснилось, что она находилась на территории заброшенного подземного коттеджного поселка во Всеволожском районе Ленинградской области. Внутри были подземные камеры на замках, по типу тех, что есть в «Крестах». Также там есть система видеонаблюдение и пост охраны. Вход в тюрьму перекрывала бетонная плита, которую опускали с помощью гидравлической установки.
Отметим, что тюрьма была замаскирована под дачный дом. во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает 47news.