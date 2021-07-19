Моргенштерн подписал контракт с Hardcore FC MMA
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Моргенштерн подписал контракт с Hardcore FC MMA

5:15:487/19/2021Фото: Инстаграм
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Об этом сообщил гендиректор Анатолий Сульянов.

Моргенштерн подписал контракт с ММА

Российский репер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore FC MMA, который организовывает соревнования по смешанным единоборствам. Об этом сообщил генеральный директор организации Анатолий Сульянов.

- Варианты по оппонентам — в комменты, — написал Сульянов на своей странице в «Инстаграм».
Подписчики Сульянова сразу стали комментировать это событие.

«С Монголом пусть выходит раз на раз», «Я готов подраться с ним, только скажите день и время, и готов быть в его весе», «Пусть с Корнеем выйдет», «Я знаю одного соперника из Омска, который выскочил бы с ним».

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