Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее, заявил министр Мурашко
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Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее, заявил министр Мурашко

5:43:277/19/2021Фото: Pixabay
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В Минздраве заявили, что скорость распространения инфекции выросла значительно.

Коронавирус прогрессирует в силе и скорости

Коронавирусная инфекция распространяется по странк гораздо быстрее, чем раньше. Об этом заявил Михаил Мурашко, возглавляющий Министерство здравоохранения России. Поражение легких стало фиксироваться уже на 3-4 день, тогда как ранее поражение могло наступить не ранее 6-7 дня.

- Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов, — сказал он в эфире канала "Россия 24".

По словам главы Минздрава люди должны реально оценивать опасность коронавируса и не затягивать с обращением в больницу.

На утро понедельника стало известно о 24 633 случаев заболевания коронавирусом. Смертью закончилось заражение у 719 человек, данные в России по смертности — одни из самых высоких в мире.

В странах, где население вакцинируется, смертей гораздо меньше.

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