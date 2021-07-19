Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее, заявил министр Мурашко

Коронавирусная инфекция распространяется по странк гораздо быстрее, чем раньше. Об этом заявил Михаил Мурашко, возглавляющий Министерство здравоохранения России. Поражение легких стало фиксироваться уже на 3-4 день, тогда как ранее поражение могло наступить не ранее 6-7 дня.
- Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов, — сказал он в эфире канала "Россия 24".
По словам главы Минздрава люди должны реально оценивать опасность коронавируса и не затягивать с обращением в больницу.
На утро понедельника стало известно о 24 633 случаев заболевания коронавирусом. Смертью закончилось заражение у 719 человек, данные в России по смертности — одни из самых высоких в мире.
В странах, где население вакцинируется, смертей гораздо меньше.