Привитым от коронавируса пенсионерам в России выплатят пособие по 10 000 рублей

Депутат Госдумы Василий Власов написал письмо главе Минтруда России Антону Котякову с просьбой выплачивать пенсионерам, которые поставили прививки, дополнительное пособие. Он отметил, что в некоторых регионах страны такое пособие уже внедрили и это повышает уровень вакцинации среди пенсионеров. Но вот на федеральном уровне такой инициативы пока нет.
- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, — написал Власов в обращении к Котякову.