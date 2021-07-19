Привитым от коронавируса пенсионерам в России выплатят пособие по 10 000 рублей
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Привитым от коронавируса пенсионерам в России выплатят пособие по 10 000 рублей

5:25:187/19/2021Фото: pexels
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В некоторых российских регионах уже внедрили такую инициативу.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Депутат Госдумы Василий Власов написал письмо главе Минтруда России Антону Котякову с просьбой выплачивать пенсионерам, которые поставили прививки, дополнительное пособие. Он отметил, что в некоторых регионах страны такое пособие уже внедрили и это повышает уровень вакцинации среди пенсионеров. Но вот на федеральном уровне такой инициативы пока нет.

- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, — написал Власов в обращении к Котякову.

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