Подозреваемый в убийстве и сожжении участкового полиции отрицает свою вину
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19.07
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Подозреваемый в убийстве и сожжении участкового полиции отрицает свою вину

6:37:047/19/2021Фото: altai-krai.sledcom.ru.
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При задержании 57-летнего бомжа и рецидивиста была изъята одежда со следами крови и спички.

Убил, а тело сжег вместе с машиной - рецидивист расправился с участковым

В убийстве полицейского, тело которого нашли в сгоревшей машине, подозревают рецидивиста из поселка Гоньба Алтайского края.

14 июля участковый поехал на служебной машине в Гоньбу для того, чтобы вручить повестку гражданину, который находился под надзором.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", днем 15 июля участкового уполномоченного отдела полиции Ленинского района управления МВД России по Барнаулу нашли мертвым в сгоревшем автомобиле. Сотрудники ДПС, которые проводили обследование дороги, ведущей в сторону аэропорта, обнаружили погибшего полицейского с колотым ранением шеи. У погибшего осталась семья - супруга и трое детей.

- Следователи СК и оперативные сотрудники МВД по горячим следам раскрыли преступление и задержали неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства. По ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю 19 июля.

Известно, что задержанный, у которого нет постоянного места жительства, не признается в убийстве полицейского, хотя улики говорят об обратном.

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