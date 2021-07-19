В Турции призвали запретить въезд российских туристов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Турции призвали запретить въезд российских туристов

6:59:427/19/2021Фото: Max Pixel
0

В любимом россиянами курортном регионе пожалели, что восстановили сообщение с РФ. Теперь страну охватил индийский штамм коронавируса.

Россияне привезли в Турцию индийский штамм коронавируса

В турецкой газете Gazete Oxygen прозвучал призыв остановить въезд российских туристов на территорию страны.  Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан высказал сожаление, что в Турции возобновили полеты россиян на курорты. По мнению инфекциониста, в стране нет полной информационной картины из-за того, что в Минздраве не озвучивают реальные цифры по уровню заражения местных жителе дельта-штаммом коронавируса.

Инфекционисты делают выводы, исходя из отдельных фактов заражения индийским штаммом, который распространяется с большей скоростью. Стабильный показатель по заболевшим в 5 тысяч человек за сутки тревожит специалистов, так как по их мнению, недалеко от коронавирусного шторма.

- Наша самая большая ошибка в том, что мы по непонятным причинам пытались уговорить Россию отправить туристов в нашу страну, — огорчён Джейхан.

Турецкий специалист делится, что заражаемость индийским штаммом увеличена с 2,5 человек до 4 от одного заразившегося. Дельта-штамм привозят российский туристы в огромном количестве.

- Собственно говоря, в Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать россиян, — завершает мысль эксперт.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Россия возобновила авиасообщение с Турцией в июле 2021 года.

Максакова в купальнике поразила поклонников
Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ученые открыли способ остановить развитие Альцгеймера
Неизвестные напали на украинских пограничников у граниуы РФ
Синоптики предупредили о похолодании
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
турецкие курортывосстановленное авиасообщениесожаление инфекциониста
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы собираетесь в Турцию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дивные открытки на Курбан Байрам 20 июля и красивые слова для мусульман
6:43:18 7/19/2021
Дивные открытки на Курбан Байрам 20 июля и красивые слова для мусульман
Подозреваемый в убийстве и сожжении участкового полиции отрицает свою вину
6:37:04 7/19/2021
Подозреваемый в убийстве и сожжении участкового полиции отрицает свою вину
Как правильно бросать камешки в Дни Ат-Ташрик с 21 июля 2021 года
6:20:41 7/19/2021
Как правильно бросать камешки в Дни Ат-Ташрик с 21 июля 2021 года
Убитого 13-летнего мальчика хотел съесть застреленный позже мужчина
6:20:08 7/19/2021
Убитого 13-летнего мальчика хотел съесть застреленный позже мужчина
БердскАвтобус пустят из Бердска для дачников Сосновки после восстановления разрушенной дороги с 21 июля 2021
6:01:53 7/19/2021
Автобус пустят из Бердска для дачников Сосновки после восстановления разрушенной дороги с 21 июля 2021
Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее, заявил министр Мурашко
5:43:27 7/19/2021
Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее, заявил министр Мурашко
В Москве мужчина столкнул с окна экс-возлюбленную. После падения с 15 этажа она погибла
5:29:31 7/19/2021
В Москве мужчина столкнул с окна экс-возлюбленную. После падения с 15 этажа она погибла
Привитым от коронавируса пенсионерам в России выплатят пособие по 10 000 рублей
5:25:18 7/19/2021
Привитым от коронавируса пенсионерам в России выплатят пособие по 10 000 рублей
Три мощных магнитных бури в августе 2021 года: Эксперты предупреждают об опасности
5:20:33 7/19/2021
Три мощных магнитных бури в августе 2021 года: Эксперты предупреждают об опасности
Моргенштерн подписал контракт с Hardcore FC MMA
5:15:48 7/19/2021
Моргенштерн подписал контракт с Hardcore FC MMA