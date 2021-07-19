В Турции призвали запретить въезд российских туристов

В турецкой газете Gazete Oxygen прозвучал призыв остановить въезд российских туристов на территорию страны. Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан высказал сожаление, что в Турции возобновили полеты россиян на курорты. По мнению инфекциониста, в стране нет полной информационной картины из-за того, что в Минздраве не озвучивают реальные цифры по уровню заражения местных жителе дельта-штаммом коронавируса.
Инфекционисты делают выводы, исходя из отдельных фактов заражения индийским штаммом, который распространяется с большей скоростью. Стабильный показатель по заболевшим в 5 тысяч человек за сутки тревожит специалистов, так как по их мнению, недалеко от коронавирусного шторма.
- Наша самая большая ошибка в том, что мы по непонятным причинам пытались уговорить Россию отправить туристов в нашу страну, — огорчён Джейхан.
Турецкий специалист делится, что заражаемость индийским штаммом увеличена с 2,5 человек до 4 от одного заразившегося. Дельта-штамм привозят российский туристы в огромном количестве.
- Собственно говоря, в Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать россиян, — завершает мысль эксперт.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Россия возобновила авиасообщение с Турцией в июле 2021 года.