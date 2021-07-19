Расписание намазов на Курбан-байрам-2021 и последующие дни с 21 по 31 июля в Москве и Новосибирске
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Расписание намазов на Курбан-байрам-2021 и последующие дни с 21 по 31 июля в Москве и Новосибирске

7:20:107/19/2021Фото: pxhere
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В 2021 году мусульманам рекомендовано оставаться в праздник 20 июля дома и отмечать его вместе со своей семьей, создавая в доме праздничную атмосферу.

мечеть
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Сюжет: Обряды мусульман
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Главный муфтий России сообщил, что в 2021 году, также как и в 2020, из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции главная соборная мечеть города Москвы для прихожан будет закрыта. Такая же рекомендация передана в другие мечети страны с призывом к мусульманам оставаться в праздник 20 июля дома и отмечать его вместе со своей семьей, создавая в доме праздничную атмосферу. Рекомендуется не собираться большими компаниями и избегать скопления людей.

Тем не менее, проведение праздничной молитвы не отменено - она пройдет при участии священнослужителей мечетей. Прямую трансляцию из главной соборной мечети можно будет посмотреть тут:

Расписание намазов на 20 июля в Москве:

Фаджр - 2.17, Зухр - 12.37, Аср - 16.59, Магриб - 20.57, Иша - 22.46.

Расписание намазов на 20 июля в Новосибирске:

Фаджр - 3.18, Зухр - 13.35, Аср - 17.56, Магриб - 21.50, Иша - 23.42.

Время намазов с 21 по 31 июля 2021 года:



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