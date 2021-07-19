Автобус пустят из Бердска для дачников до Сосновки после восстановления разрушенной дороги с 21 июля 2021

С 21 июля в Бердске стартует движение автобусов до садового общества «Сосновское», сообщила в понедельник начальник отдела транспортного обслуживания бердской администрации Надежда Нятина. Это последний из семи дачных маршрутов, которыми пользуются жители Бердска, уточнили в пресс-центре мэрии.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", проезд к данному СНТ не был возможен в связи с размытием дороги. Сейчас власти Искитимского района выполнили работы по восстановлению дорожного полотна. Напомним, что дорога оказалась разрушенной весной 2021 года. И дачный маршрут до Сосновки так и не открылся.
Маршрут № 724 «Торговый центр -с/о Сосновское» будет выполняться 4 раза в неделю.
Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", администрация Искитимского района официально разрешила движение по сосновской дороге с 15 июля. Соответствующее постановление подписал глава района Юрий Саблин.
Дачные маршруты, которые обслуживает муниципалитет, выполнены на 100%, заверила Нятина.