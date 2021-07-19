Убитого 13-летнего мальчика хотел съесть застреленный позже мужчина

На юге Франции полицейские застрелила местного жителя. Его подозревают в том, что он убил и обезглавил 13-летнего мальчика. Об этом сообщает телеканал BFM TV в понедельник.
Сотрудники полиции вышли на след возможного убийцы, когда разыскивали ребенка, сбежавшего из дома в Марселе.
По информации от соседей обезглавленное тело подростка в ночь на 19 июля обнаружили в мешке в одном из домов Тараскона (департамент Буш-дю-Рон). Позднее в стоявшем в ванной комнате ведре была обнаружена голова мальчика.
Вскоре хозяин квартиры был замечен полицейскими в соседнем Арле. Он пытался скрыться от стражей порядка. Поэтому его застрелили.
По данным издания, у подозреваемого были проблемы с психикой. Предположительно, он хотел съесть части тела убитого ребенка, а в его квартире нашли предметы сатанинского культа.