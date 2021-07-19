Убитого 13-летнего мальчика хотел съесть застреленный позже мужчина
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Убитого 13-летнего мальчика хотел съесть застреленный позже мужчина

6:20:087/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У подозреваемого были проблемы с психикой. В его квартире нашли голову ребенку и предметы сатанинского культа.

Во Франции полиция застрелила мужчину, обезглавившего ребенка

На юге Франции полицейские застрелила местного жителя. Его подозревают в том, что он убил и обезглавил 13-летнего мальчика. Об этом сообщает телеканал BFM TV в понедельник.

Сотрудники полиции вышли на след возможного убийцы, когда разыскивали ребенка, сбежавшего из дома в Марселе.

По информации от соседей обезглавленное тело подростка в ночь на 19 июля обнаружили в мешке в одном из домов Тараскона (департамент Буш-дю-Рон). Позднее в стоявшем в ванной комнате ведре была обнаружена голова мальчика.

Вскоре хозяин квартиры был замечен полицейскими в соседнем Арле. Он пытался скрыться от стражей порядка. Поэтому его застрелили.

По  данным издания, у подозреваемого были проблемы с психикой. Предположительно, он хотел съесть части тела убитого ребенка, а в его квартире нашли предметы сатанинского культа.

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