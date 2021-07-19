Как готовить морковь к зимнему хранению?

Довольно скоро наступит тот период, когда морковь нужно будет готовить к закладыванию её в погреба на зимнее хранение. Из всех других корнеплодов морковь сохранить труднее всего, она часто начинает вянуть и гнить.
Для того, чтобы морковь сохранилось в течение зимы как можно лучше, нужно выбирать сорта среднего или позднего срока созревания. Для уборки моркови нужно выбирать теплую и сухую погоду, не дожидаясь первых заморозков. О том, что морковь пора выкапывать, первым делом сигнализируют желтеющие нижние листья у ботвы. Не ждите пока ботва завянет вся, это будет слишком поздно.
Раньше выкапывать морковь тоже не имеет смысла, потому что она не успевает набрать необходимое количество сахаров и полезных питательных веществ. Если морковь передержать на грядке, она накопится сахара больше, чем положено, что снизит её лежкость. К тому же, более сладкая морковь сильнее привлекает грызунов и насекомых.
Нельзя выдергивать морковь из грядки за ботву. Её нужно выкапывать при помощи лопаты или садовых вил, после чего нужно сразу аккуратно очистить её руками от почвы. Сразу после выкапывания морковь нужно перебрать. Слишком крупную, слишком мелкую, а также поврежденную морковь сразу откладывайте, для того чтобы их съесть первую очередь. Они точно не пролежат всю зиму.
Обрезку ботвы нужно совершать поэтапно. Сначала ботву обрезают до головки овоща, потом морковь убирают на просушку, после полного высыхания головку нужно срезать на 1 см, полностью удаляя точку роста моркови. Чем острее нож, тем лучше затянется срез и не позволит моркови усыхать зимой.
Прослушивание моркови в темном проветриваемом помещении должно продлиться у вас примерно 9 дней. После прослушивания ещё раз внимательно осмотрите корнеплоды на предмет порчи и трещин на плодах.
Желательно провести дезинфекцию морковью, перед опусканием её в погреб. Приготовьте тёмно-фиолетового цвета раствор марганца. Морковь сложите в большую ёмкость, залейте её этим раствором марганца и выдержите 2 часа, после этого снова просушите морковь, дезинфекцию можно считать окончательной. Она помогает в борьбе с белой гнилью.
Хранить морковь можно в ларе с песком, либо в коробках или ящиках. Песок должен быть чистым, просушенным и просеянным. Морковь укладываем слоями, пересыпая её песком. Этот вариант хранения моркови больше всего нравится огородникам, поскольку дольше позволяет сохраняться моркови свежей и не вянуть. Вместо песка можно использовать хвойные опилки - они обладают еще и дезинфицирующим свойством.
В коробки или ящики морковь укладывается плотно, после чего они закрываются и составляются так, чтобы сырость от дна подвала не влияла на морковь. Можно составлять коробки или ящики на поддон.