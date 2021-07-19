Подробности смерти выпавших по очереди с 15 этажа супругов стали известны
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Подробности смерти выпавших по очереди с 15 этажа супругов стали известны

7:32:167/19/2021Фото: VK.COM/MSK_TODAY
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Вечером 18 июля на юге Москвы была обнаружена упавшая с 15 этажа женщина, через 20 минут вслед за ней выпал из окна ее муж.

Погибшие в воскресенье в Москве сожители хотели расстаться

У пары, которая погибла вечером 18 июля на юге столицы были проблемы — они хотели расстаться из-за пьянства супруга и проблем с бизнесом.

Стало известно, что на улице Борисовские пруды в съемной однокомнатной квартире проживали 32-летняя уроженка Балашихи и 40-летний мужчина родом из Воронежской области. Они говорили что занимаются строительным бизнесом, ходили вместе в спортзал, который расположен недалеко от дома.

Хозяин квартиры, в которой проживали гражданские муж и жена рассказывал, что у девушки было предчувствие, что что-то произойдет — ее кавалер стал пить, разбил джип, который купил только недавно и имел проблемы из-за того, что не платил налоги в своей фирме.

Шумную ссору во время расставания слышали соседи, в эмоциях накачанный мужчина вытолкнул хрупкую девушку в окно, отчего она погибла, упав с 15 этажа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". После 20-минутных раздумий мужчина выпал вслед за гражданской женой.

Эксперты считают нужным провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, пишет МК.

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