Подробности смерти выпавших по очереди с 15 этажа супругов стали известны

У пары, которая погибла вечером 18 июля на юге столицы были проблемы — они хотели расстаться из-за пьянства супруга и проблем с бизнесом.
Стало известно, что на улице Борисовские пруды в съемной однокомнатной квартире проживали 32-летняя уроженка Балашихи и 40-летний мужчина родом из Воронежской области. Они говорили что занимаются строительным бизнесом, ходили вместе в спортзал, который расположен недалеко от дома.
Хозяин квартиры, в которой проживали гражданские муж и жена рассказывал, что у девушки было предчувствие, что что-то произойдет — ее кавалер стал пить, разбил джип, который купил только недавно и имел проблемы из-за того, что не платил налоги в своей фирме.
Шумную ссору во время расставания слышали соседи, в эмоциях накачанный мужчина вытолкнул хрупкую девушку в окно, отчего она погибла, упав с 15 этажа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". После 20-минутных раздумий мужчина выпал вслед за гражданской женой.
Эксперты считают нужным провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, пишет МК.