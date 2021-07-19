Цена на бензин может упасть до 20 рублей за литр: При каких условиях, рассказал представитель "Лукойла"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Цена на бензин может упасть до 20 рублей за литр: При каких условиях, рассказал представитель "Лукойла"

8:03:367/19/2021Фото: Piqsels
0

В Росстате сообщили, что с начала 2021 года стоимость бензина в России выросла на 4,7%.

Цена на бензин вряд ли станет меньше

Стоимость бензина зависит только от курса рубля к иностранным валютам. Об этом было сказано вице-президентом по стратегическому развитию "Лукойла" Леонидом Федуном.

- Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей, - предположил Федун в интервью ТАСС.

Также специалист заметил, что в последнее время у курса рубля сохраняется тенденция на повышение.

- То же самое, как у нас научились работать со ставками, так сказать базовая ставка, только в повышение, не понимая, что повышение ставки тут же обременяет всех людей, которые взяли ипотеку, заставляя их платить все больше и больше, а эти выплаты на ипотеку гораздо выше, чем все те социальные льготы, которые добавляются. Вот об этом пока никто не думает. Пока доминанта - это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных, - заключил Федун.

В Росстате сообщили, что с начала 2021 года цена на бензин выросла на 4,7%.

Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Акинфеев об увольнеии Черчесова: смело и резко
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Массовая драка сотней мигрантов в Москве: причина раскрыта
Россияне жалуются на неприятные последствия COVID для внешности
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Бокерия раскрыл причину низких темпов вакцинации в России
цена на бензинснижение ценызависимость от курса рубля
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть машина?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробности смерти выпавших по очереди с 15 этажа супругов стали известны
7:32:16 7/19/2021
Подробности смерти выпавших по очереди с 15 этажа супругов стали известны
Расписание намазов на Курбан-байрам-2021 и последующие дни с 21 по 31 июля в Москве и Новосибирске
7:20:10 7/19/2021
Расписание намазов на Курбан-байрам-2021 и последующие дни с 21 по 31 июля в Москве и Новосибирске
БердскПункты вакцинации от коронавируса закрыли в ТЦ Бердска: В горбольнице назвали причины
7:17:22 7/19/2021
Пункты вакцинации от коронавируса закрыли в ТЦ Бердска: В горбольнице назвали причины
В Турции призвали запретить въезд российских туристов
6:59:42 7/19/2021
В Турции призвали запретить въезд российских туристов
Дивные открытки на Курбан Байрам 20 июля и красивые слова для мусульман
6:43:18 7/19/2021
Дивные открытки на Курбан Байрам 20 июля и красивые слова для мусульман
Подозреваемый в убийстве и сожжении участкового полиции отрицает свою вину
6:37:04 7/19/2021
Подозреваемый в убийстве и сожжении участкового полиции отрицает свою вину
Как правильно бросать камешки в Дни Ат-Ташрик с 21 июля 2021 года
6:20:41 7/19/2021
Как правильно бросать камешки в Дни Ат-Ташрик с 21 июля 2021 года
Убитого 13-летнего мальчика хотел съесть застреленный позже мужчина
6:20:08 7/19/2021
Убитого 13-летнего мальчика хотел съесть застреленный позже мужчина
БердскАвтобус пустят из Бердска для дачников до Сосновки после восстановления разрушенной дороги с 21 июля 2021
6:01:53 7/19/2021
Автобус пустят из Бердска для дачников до Сосновки после восстановления разрушенной дороги с 21 июля 2021
Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее, заявил министр Мурашко
5:43:27 7/19/2021
Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее, заявил министр Мурашко