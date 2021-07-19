Цена на бензин может упасть до 20 рублей за литр: При каких условиях, рассказал представитель "Лукойла"

Стоимость бензина зависит только от курса рубля к иностранным валютам. Об этом было сказано вице-президентом по стратегическому развитию "Лукойла" Леонидом Федуном.
- Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей, - предположил Федун в интервью ТАСС.
Также специалист заметил, что в последнее время у курса рубля сохраняется тенденция на повышение.
- То же самое, как у нас научились работать со ставками, так сказать базовая ставка, только в повышение, не понимая, что повышение ставки тут же обременяет всех людей, которые взяли ипотеку, заставляя их платить все больше и больше, а эти выплаты на ипотеку гораздо выше, чем все те социальные льготы, которые добавляются. Вот об этом пока никто не думает. Пока доминанта - это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных, - заключил Федун.
В Росстате сообщили, что с начала 2021 года цена на бензин выросла на 4,7%.