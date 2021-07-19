NASA: Джону Гленну 18 июля исполнилось 100 лет
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NASA: Джону Гленну 18 июля исполнилось 100 лет

11:51:177/19/2021Фото: nasa.gov
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На этом снимке, сделанном в ноябре 1961 года, Гленн в легендарном серебряном скафандре готовится войти в высотную камеру для симуляции.

Джон Гленн, космонавт
На этом снимке, сделанном в ноябре 1961 года, Гленн в легендарном серебряном скафандре готовится войти в высотную камеру для симуляции

Джон Гленн изменил историю космических полетов США, став первым американцем, совершившим полет на орбите планеты. Другие астронавты нашей страны побывали в космосе, но Гленн был первым, кто фактически совершил орбиту планеты, которую мы называем домом.

Он также изменил язык, добавив в наш лексикон идишский термин - глюк. Он не  зучал словарь, как Шекспир, или музыканта (которые часто меняют способ использования языка в песнях), но изменил его, пишет nasa.gov.

Согласно изданию Смитсоновского института Air & Space Magazine : «Chutzpah. Kibitz. Klutz. Maven. Schmooze. Tush. Это слова, полученные из идиша, которые вошли в американскую идиому. Большинство из них были введены через развлечения - радио, телевидение, литературу. потомками иммигрантов, говорящих на идиш, которые не нашли английских слов, адекватных для описания того, что они пытались выразить. Одно слово, производное от идиша, глюк, также было введено в радио и нашло свой путь в мир электротехники, а оттуда, в священные залы НАСА 1960-х годов и оттуда повсюду ".

На этом снимке, сделанном в ноябре 1961 года, Гленн в легендарном серебряном скафандре готовится войти в высотную камеру для симуляции. Всего за три месяца он совершил свой исторический полет.

Джон Гленн родился 18 июля 1921 года. Вспоминая его в день своего 100-летия, мы помним, что он был удивительным пилотом и популяризатором новых терминов выражения.

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