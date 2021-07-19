По 10 000 рублей выплатить пенсионерам за прививку от коронавируса призвали в Госдуме

В обращении, которое депутат ГД РФ Василий Власов направил главе Минтруда Антону Котякову, говорится о том, что для граждан России вводятся всевозможные стимулирующие мероприятия, однако нет единого решения и материальной мотивации для тех, кто пока еще не решился сделать прививку.
- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, — цитирует обращение RT.
В своем письме депутат отметил, что введение данной выплаты станет хорошей стимулирующей мерой для тех, кто в пенсионном возрасте решит принять вакцину.
В России продолжается вакцинация населения. Для прививок используется четыре российских препарата. Медики советуют сделать прививку тем, кто имеет хронические заболевания и находится в группе риска.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске закрыли два из шести пунктов вакцинации из-за отсутствия пациентов и вакцины.