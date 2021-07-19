Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Привиты от коронавируса свыше 13 тыс. горожан, дефицита вакцины нет
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Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Привиты от коронавируса свыше 13 тыс. горожан, дефицита вакцины нет

8:42:267/19/2021
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Вся поступившая в воскресенье партия распределена по основным городским пунктам вакцинации, коих в Бердске осталось 4.

Алла Дробинская рассказала о вакцинации в Бердске

В воскресенье, 19 июля, в Бердск поступила очередная партия вакцин от коронавируса, сообщила в понедельник глвврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. По ее словам, поставка вакцин в город осуществляется в соответствии с распоряжением Новосибоблфарма. Вся поступившая партия распределена по основным городским пунктам вакцинации, уточнили в пресс-центре бердской мэрии.

-Всего по Бердску первым компонентом вакцинировано 18 889 человек, среди них жителей в возрасте старше 60 лет – 5989 человек. Двумя компонентами провакцинировано 13 235 человек, в том числе 4839 человек в возрасте старше 60 лет, – рассказала Дробинская.

Сейчас в Бердске работают 4 стационарных пункта вакцинации:

на ул. Пушкина, 172 ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 20.00; в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00

в поликлинике №2, ул. Боровая, 109 в рабочие дни  с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00

в  поликлинике №1, ул. Островского в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00

в поселке Новом, ул. Новосибирская, 10.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 19 июля закрылись пункты вакцинации от коронавируса в двух бердских ТЦ.

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