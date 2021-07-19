Сохранность "божьего образа" после вакцинации поставил под сомнение священник: РПЦ осудила высказывания монаха

Наместник Соловецкого монастыря признал то, что ввел прихожан в заблуждение словами о влиянии вакцины на геном человека и повреждении «образа Божьего».
О своей ранее преподнесенной информации он заявил, что она непрофессиональная и спорная. Об этом рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
- Владыка Порфирий — достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал, - написал Легойда в своем Telegram.
Ранее епископ Порфирий высказывал мнение что вакцинация становится причиной изменения генома человека и модифицирует его. Также он сомневался в сохранности Божьего образа после прививки. Единственным способом бороться с пандемией назвал вакцинацию представитель РПЦ.
- Принимая решение о вакцинации, мы должны подходить к нему с максимальной ответственностью за свои действия и их последствия для наших близких. С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым публично словам, - сказал представитель Церкви.
По словам Легойды, в большинстве выступлений священников пропагандируется добровольность решения о вакцинации, а патриарх Кирилл призвал не обуславливать отказ от прививки религиозными причинами.