Медотвод от вакцинации против коронавируса на 30 дней дают пациентам с противопоказаниями
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Медотвод от вакцинации против коронавируса на 30 дней дают пациентам с противопоказаниями

6:35:247/20/2021Фото: Pixabay
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Наличие запретов для прививки может определить только врач, он даст временный или постоянный медотвод.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Михаил Мурашко, возглавляющий Минздрав, рассказал, что для получения медотвода от вакцинации необходимо обращаться к лечащему или профильному врачу в то медицинское учреждение, в котором человек наблюдается. Там ему дадут или временный иди постоянный отвод по медицинским показаниям.

- Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации, — сказал министр в интервью РИА Новости.

Противопоказаний к прививке не так уж и много, среди них гиперчувствительность к компонентам вакцины, наличие тяжелых аллергических реакций — отека Квинки, анафилактического шока.

Также вакцинация может переносится на более поздний срок, если у пациента есть острое инфекционное или неинфекционное заболевание или обострились хронические болезни.

-Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку, — сообщил Мурашко.

Медики считают, что наличие хронических болезней должны стать причиной скорейшей вакцинации, а не отказа от нее.

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