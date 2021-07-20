Лунный календарь на август 2021 года: даты новолуния и полнолуния
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Лунный календарь на август 2021 года: даты новолуния и полнолуния

6:00:057/20/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все благоприятные и неблагоприятные дни августа 2021 года.

Лунный календарь
Лунный календарь на август 2021

Убывающая Луна
1 - 7 августа

Новолуние
8 августа

Растущая Луна
9 - 21 августа

Полнолуние
22 августа

Убывающая Луна
23 - 31 августа

Фазы луны
Фазы луны на август 2021

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Удачной вам Луны в августе!

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