Лунный календарь на август 2021 года: даты новолуния и полнолуния

Убывающая Луна
1 - 7 августа
Новолуние
8 августа
Растущая Луна
9 - 21 августа
Полнолуние
22 августа
Убывающая Луна
23 - 31 августа
Все благоприятные и неблагоприятные дни августа 2021 года.
Убывающая Луна
1 - 7 августа
Новолуние
8 августа
Растущая Луна
9 - 21 августа
Полнолуние
22 августа
Убывающая Луна
23 - 31 августа
От редакции
Удачной вам Луны в августе!
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.