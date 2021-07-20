Симптомы дефицита витамина B12: предупреждающий знак об этом во рту
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19.07
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Симптомы дефицита витамина B12: предупреждающий знак об этом во рту

4:00:487/20/2021Фото: liki.wiki
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Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим состоянием, могут быть необратимыми, если их не лечить.

пища, витамин В12
Витамин B12 естественным образом присутствует в продуктах животного происхождения

ВИТАМИН B12 лежит в основе многих важных функций организма, поэтому неудивительно, что симптомы дефицита B12 возникают. Один контрольный признак дефицита B12 можно увидеть во рту - что это?

Вклад витамина B12 в организм неоценим. Помимо прочего, он помогает вырабатывать красные кровяные тельца и поддерживает эффективную работу нервной системы. Поэтому постоянный низкий уровень B12 наносит тяжелый удар по вашему телу, пишет express.co.uk.

По данным Lloyds Pharmacy, «язвы во рту» является контрольным признаком низкого уровня B12.

Еще одним предупреждающим знаком, связанным со ртом, является красный язык .

Следующее может также указывать на низкий уровень B12:
 Чувство крайней усталости

Недостаток энергии

Мышечная слабость.

Когда обратиться к терапевту

Вам следует обратиться к терапевту, если вы испытываете симптомы дефицита витамина B12. Эти состояния часто можно диагностировать на основании ваших симптомов и результатов анализа крови.

Вдвойне важно, чтобы дефицит витамина B12 был диагностирован и вылечен как можно скорее.

Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим состоянием, могут быть необратимыми, если их не лечить.

Чем дольше состояние остается без лечения, тем выше шанс необратимого повреждения.

Что вызывает дефицит B12?

Двумя основными причинами дефицита витамина B12 являются пагубная анемия и диета.

Пагубная анемия - наиболее частая причина дефицита витамина B12  - это аутоиммунное заболевание, при котором ваша иммунная система атакует клетки вашего желудка, вырабатывающие внутренний фактор - белок, который помогает организму усваивать витамин B12.

У некоторых людей может развиться дефицит витамина B12 из-за того, что они не получают достаточного количества витамина B12 с пищей.

Люди, строго придерживающиеся веганской или вегетарианской диеты, более склонны к дефициту B12, чем мясоеды.

Это потому, что «витамин B12 естественным образом присутствует в продуктах животного происхождения, включая рыбу, мясо, птицу, яйца и молочные продукты», - поясняет Национальный институт здоровья (NIH).

«Кроме того, обогащенные хлопья для завтрака и обогащенные пищевые дрожжи являются легкодоступными источниками витамина B12 с высокой биодоступностью».

Витамин B12 доступен в поливитаминных / минеральных добавках, в добавках, содержащих другие витамины B-комплекса, и в добавках, содержащих только витамин B12.

Как лечится?

Лечение анемии, вызванной дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, зависит от того, что вызывает заболевание.

Анемия, вызванная дефицитом витамина B12 (низкое количество здоровых клеток крови), обычно лечится инъекциями витамина B12.

Есть два типа инъекций витамина B12:

Гидроксокобаламин
Цианокобаламин

Если дефицит витамина B12 вызван его недостатком в вашем рационе, вам могут назначить таблетки витамина B12, которые нужно принимать каждый день между приемами пищи. Людям, которым трудно получить достаточное количество витамина B12 в своем рационе, например тем, кто придерживается веганской диеты, могут потребоваться таблетки витамина B12 на всю жизнь.

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