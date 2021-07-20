Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 19 июля 2021 года
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Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 19 июля 2021 года

2:30:057/20/2021Фото: pxfuel.com
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Да, энергия - позитивная, созидательная энергия правит небом, и для многих из нас такая мощная энергия - именно то, что нам нужно, чтобы воплотить наши мечты в жизнь.

звезды, вселенная
Мощная энергия - именно то, что нам нужно, чтобы воплотить наши мечты в жизнь

Поднимитесь к трем знакам зодиака (Лев, Весы и Водолей), у которых будет отличная неделя, которая начнется 19 июля 2021 года.

Если бы можно было описать эту неделю одним словом, лучше всего было бы: энергичный, пишет  yourtango.com.

Да, энергия - позитивная, созидательная энергия правит небом, и для многих из нас такая мощная энергия - именно то, что нам нужно, чтобы воплотить наши мечты в жизнь.
А для Льва, Весов и Водолея запланирована фантастическая неделя из-за определенных изменений, происходящих в астрологии.

У нас Венера во Льве до 21 года, что должно вдохновить нас на то, чтобы стать ближе к нашим близким, и мы все еще работаем с огромной энергией Марса во Льве, которая подкрепляет все наши усилия страстью и целеустремленностью.

Помните, что у нас также Полнолуние в Водолее наступает в пятницу, 23 июля, а для Льва, Весов и Водолея это означает, что достижения наконец-то осуществятся.

Усилия, предпринятые в этот период времени, имеют очень хорошие шансы проявиться; Было бы неплохо сесть для медитации во время Полнолуния в Водолее, просто чтобы почтить свои собственные мысли и подготовить их к проявлению.

Какие знаки зодиака ждут удачной недели?

Знаки зодиака, у которых будет отличная неделя с 19 июля (по 25 июля 2021 года):

Лев (23 июля - 22 августа)

То, что вы видите на этой неделе, похоже на победу после долгой битвы. Нет, вы не будете браться за оружие, но вы только что выиграли спор, который, без сомнения, доказывает вашу правоту.

Это не только то, что вас подстегнет, но и то, что вам нужно.

Вы всегда знали, что были правы в одном вопросе, и вам бросали вызов в этом вопросе столько, сколько вы себя помните.

К вам приходит чувство чрезвычайного облегчения; да, вы все время были правы, хотя этого никто не видел.

Такое облегчение также даст вам освобождение, поскольку вы были рабом этого аргумента, который кажется вечным.

Наконец, вы можете уйти от этого с миром, зная, что вы полны. Завершение редко приходит к тем, кто ведет долгие споры, Лев, так что, что бы вы ни делали, космическая вселенная, очевидно, всегда рядом, чтобы поддержать вас.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы жаждали чего-то другого - уникального, своего рода обновления, чего-то в своей жизни, что вы можете назвать своей собственной, и знать это как нечто оригинальное и уникальное.

Вот что вы заметите на этой неделе, Весы - вещи вашей жизни теперь переходят в ваш ритм, и мы все знаем, что ваш ритм очень специфический и особенный.

Вы независимое существо , и вы счастливы только в том случае, если у вас есть возможность выразить себя - неважно, как выглядит это выражение.

Эта неделя - открытая дверь для вашего собственного уникального самовыражения; никто не стоит на вашем пути, и никто не планирует останавливать вас или критиковать вас.

Что делает эту неделю такой замечательной, так это чувство свободы - быть собой, распустить волосы.

Однако эта свобода ограничена вашим одиночеством и не имеет ничего общего с любовью, дружбой или партнерством.

Речь идет о том, как вы прекрасно проводите время в одиночестве, любите жизнь, потому что вы можете делать это (по крайней мере, на этой неделе) самостоятельно.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Ваш энергичный подход к работе и зарабатыванию денег действительно окупается на этой неделе. Кажется, вы недавно рискнули рискнуть, и хотя вы беспокоились и сомневались, вы в равной степени были заинтересованы в реализации своих планов. И они это делают, с честью.

Эту неделю можно назвать очень успешной для вас, Водолей - и это потому, что вы сделали это, вы приложили усилия, вы спланировали план и сами поступили правильно.

Молодец, Большой А - теперь ты можешь сказать другим, что «если ты хочешь что-то сделать, сделай это сам», потому что это именно то, что с тобой происходит.

Вы сделали это сами, потому что знали, что вы подходящий человек для этой работы - плюс, вы не хотели ждать одобрения или помощи, зная, что это будет быстрее и эффективнее, если вы просто сделаете это самостоятельно. И это сработало.

Ваши звездные усилия окупаются, и есть очень хороший шанс, что эта космическая сила поддержки и любви будет существовать еще долгое время.

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