Солнце напротив Сатурна разбудит безумную жажду свободы у трех знаков зодиака

Все мы хотим большей свободы, но когда Солнце находится в оппозиции к Сатурну, как это будет с 18 июля по 11 августа 2021 года, в воздухе витает определенный элемент тоски у трех знаков зодиака.
Противопоставление Солнца Сатурну не следует воспринимать легкомысленно, говоря астрологически, пишет yourtango.com.
Это очень важно, ребята, и, конечно же, я имею в виду транзит, известный как Солнце напротив Сатурна.
Я хотел бы сказать, что все хорошо, и в некоторой степени «все хорошо» ... просто может потребоваться некоторое время и усилия, чтобы достичь тех безупречных результатов, на которые мы так надеемся.
У нас есть определенные астрологические сезоны, которые случаются раз в жизни. Это Сатурн в Водолее, который не повторится еще как минимум 28 лет.
Когда Сатурн находится в Водолее, напротив Солнца в Раке, мы сталкиваемся с моментом, связанным с чувством собственного достоинства и путем, который мы должны выбрать, чтобы освободиться.
Сатурн в Водолее бросает вызов нашей вере в человечество и тому, как мы к нему относимся, чтобы мы могли найти и исследовать этот вид любви и уверенности в себе.
Все мы знаем, что жизнь не совсем проста, но когда она действительно получается, обычно это происходит потому, что вы нашли правильную ментально-эмоциональную дверь, через которую нужно пройти.
Мы те, кто вытаскивают себя из тьмы, и это мы ищем души, пока не поймем это правильно.
И для многих знаков зодиака, особенно тех, кто склонен следовать правилам, немного бунтаря проявляется больше, чем обычно.
Прохождение Солнца напротив Сатурна раздражает; мы можем чувствовать себя пойманными, осужденными - мы можем задыхаться от нашего нынешнего образа жизни.
Для некоторых знаков зодиака в астрологии это чувство заточения в собственной жизни может быть преодолено.
Однако здесь есть три знака гороскопа, которые будут чувствовать себя так, как будто на них поставили ошейник, и это чувство будет невыносимым. По некоторым признакам желание бежать будет всепоглощающим.
Какие три знака захотят большей свободы во время Солнца напротив Сатурна? Тельцы, Весы и Стрелец - те, кто чувствует это сильнее всего.
Знаки зодиака, желающие большей свободы во время противостояния Солнца Сатурну, с 18 июля по 11 августа 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)
С 18 июля вы начнете чувствовать, что стены вокруг вас сжимаются.
Вы можете оказаться в ситуации, более чем вероятно, в домашней ситуации, когда вы признаете, что все работает не так, как вы себе представляли - с соседями по комнате или членами семьи.
Как только в вашем уме будет посеяно семя неудовлетворенности, вы не сможете думать ни о чем, кроме как о переезде.
Деньги были для вас проблемой, поэтому вы чувствуете себя застрявшим в своей нынешней ситуации , однако недостаток средств не ослабит вашу потребность убраться оттуда, прежде чем вы сойдете с ума.
То, что вы сейчас пробуете, - это «идея свободы», и через месяц необходимость бежать от переворота превратится в всеобщую навязчивую идею. Идея? Начни экономить деньги.
Свобода - это круто, но свобода кажется намного безопаснее, когда тебе действительно есть где жить. В данном случае самооценка - это знание того, когда сделать правильный шаг.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Единственное, на что вы действительно обижаетесь, - это "нет". Это так просто - вы чувствуете себя независимым агентом , скользящим по жизни самостоятельно, способным делать то, что хотите, - потому что ваши желания не так надуманы.
И поэтому, когда кто-то - возможно, авторитетная фигура вмешивается и мешает вам продвигать себя, вы хотите восстать.
«Как они посмели сказать мне, что делать ?!» Такое гордое сопротивление хорошо выглядит в новом формате, но в реальной жизни вам нужно будет использовать небольшое слово под названием «компромисс».
Знаю, знаю, Весы не идут на компромиссы. Что ж, у Солнца напротив Сатурна есть новости для вас - Весам иногда приходится идти на компромисс . Это называется выживанием, и если вы действительно хотите «привязать это к человеку», сделайте это так, чтобы не разрушить Землю.
Вам не нужно быть раздражительным негодяем, чтобы показать людям, что вы хотите делать это по-своему, а не по их правилам. Практикуйте смирение, Весы - вот что даст вам свободу .
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Вы были рождены свободным духом, и с того дня вы были последовательны в своей независимости. Вы настроили свою жизнь на минимальное вторжение; тебе нравится это по-своему, в основном по своему усмотрению.
Люди знают, что не стоит беспокоить вас, так как они знают, что нельзя просить вас делать то, что, как они уже знают, вы не хотите делать.
А еще есть Солнце напротив Сатурна, чтобы разрушить все, ради чего вы так усердно работали. Начиная с 18 июля и до середины августа, вы будете чувствовать себя обиженным и вынужденным каким-то образом быть кому-то обязанным - вашим самым большим кошмаром.
Это противостояние исходит из левого поля; Вы понятия не имели, что вами можно так ... манипулировать, использовать. Что ты будешь с этим делать, Стрелец?
В то время как другие могут «попытаться» решить это, вы сделаете прямо противоположное. Вы не в настроении, чтобы вас сдерживали, и вы, конечно же, не позволите кому-то другому заманить вас в ловушку, от которой вы не сможете убежать.
Ни за что. Здесь вы начинаете призывать друзей и отказываться от членов семьи за их нервные усилия. Никто не лишает Стрельца свободы.