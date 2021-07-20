Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение

11:00:407/20/2021Фото: pxfuel.com
0

Не наказывайте своего ребенка - он не виноват и может усилить ночное недержание мочи.

ребенок, сон, кровать
Есть много причин, по которым ребенок может намочить постель

Ночное недержание мочи является обычным явлением и часто передается в семье. Это может расстраивать, но большинство детей и молодых людей вырастут из этого. Обратитесь за советом к терапевту или школьной медсестре.

Что вы можете сделать дома, чтобы избавиться от ночного недержания мочи, пишет  nhs.uk.

Делать

* давайте ребенку достаточно воды для питья в течение дня

* убедитесь, что ваш ребенок ходит в туалет регулярно, от 4 до 7 раз в день, в том числе перед сном

* договоритесь с вашим ребенком о наградах за положительные действия, например, наклейку за каждый раз, когда он пользуется туалетом перед сном

* использовать водонепроницаемые чехлы на матрасе и пуховом одеяле

* убедитесь, что у них есть свободный доступ к туалету в ночное время

Не надо

* не наказывайте своего ребенка - он не виноват и может усилить ночное недержание мочи

* не давайте ребенку напитки, содержащие кофеин, такие как кола, чай и кофе - это может заставить его больше мочиться

* не будите регулярно и не носите ребенка по ночам в туалет - это не поможет в долгосрочной перспективе

Ночное недержание мочи у маленьких детей - это нормально

Многие дети в возрасте до 5 лет мочатся в постель.

Ребенку может потребоваться некоторое время, чтобы научиться оставаться сухим всю ночь.

Обратитесь к терапевту, если:

Вы пробовали делать то, что можно делать дома, а ваш ребенок мочится в постель
Ваш ребенок снова начал мочиться в постель после того, как был сухим более 6 месяцев.

Процедуры от терапевта

Врач сможет предложить другие варианты, такие как:

тревога ночного недержания мочи
лекарство, чтобы уменьшить количество мочи вашего ребенка ночью

Врач общей практики проверит, помогает ли лечение. Они также смогут предложить поддержку, если вы столкнетесь с трудностями.

Если эти методы лечения не работают, вашего ребенка могут направить к специалисту.

Причины ночного недержания мочи

Есть много причин, по которым ребенок может намочить постель. Причины включают:

не чувствуя потребности в туалет во время сна
слишком много мочиться по ночам
стресс дома или в школе

Ночное недержание мочи также может быть вызвано основным заболеванием, например диабетом или запором.

Стало известно, кто напал на украинских пограничников
Духовный лидер Ирана сделал важное заявление мусульманам
Подробности контрабанды нефти на Украину на миллиарды рублей
Синоптики предупредили о похолодании
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
Неизвестные напали на украинских пограничников у граниуы РФ
На Новом Арбате произошла серьезная потасовка
Как по ладоням можно определить высокий уровень сахара
ребеноксоветычто делатьнедержание мочи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

До скольки лет была у вашего ребенка проблема?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Одна из вакцин против ковида вызывает паралич
10:55:02 7/20/2021
Одна из вакцин против ковида вызывает паралич
Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка
10:53:40 7/20/2021
Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка
Новую причину сильного воспаления и тромбов у больных коронавирусом открыли ученые
10:53:00 7/20/2021
Новую причину сильного воспаления и тромбов у больных коронавирусом открыли ученые
Антитела COVID-19 сохраняются не менее девяти месяцев после заражения
10:48:12 7/20/2021
Антитела COVID-19 сохраняются не менее девяти месяцев после заражения
БердскУслуги эвакуатора в Бердске
10:45:47 7/20/2021
Услуги эвакуатора в Бердске
Больную мать и себя убил взрослый сын: Трупы нашел друг семьи
10:36:53 7/20/2021
Больную мать и себя убил взрослый сын: Трупы нашел друг семьи
NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле
10:20:18 7/20/2021
NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле
«ЭпиВакКорона» защищает от любых мутаций коронавируса, заявил ученый
10:16:56 7/20/2021
«ЭпиВакКорона» защищает от любых мутаций коронавируса, заявил ученый
За призывы к отказу от вакцинации требуют привлекать к ответственности
10:04:22 7/20/2021
За призывы к отказу от вакцинации требуют привлекать к ответственности
Уникальные открытки С днем Казанской летней Божией матери и нежные поздравления для верующих в праздник 21 июля
9:50:48 7/20/2021
Уникальные открытки С днем Казанской летней Божией матери и нежные поздравления для верующих в праздник 21 июля