Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение

Ночное недержание мочи является обычным явлением и часто передается в семье. Это может расстраивать, но большинство детей и молодых людей вырастут из этого. Обратитесь за советом к терапевту или школьной медсестре.
Что вы можете сделать дома, чтобы избавиться от ночного недержания мочи, пишет nhs.uk.
Делать
* давайте ребенку достаточно воды для питья в течение дня
* убедитесь, что ваш ребенок ходит в туалет регулярно, от 4 до 7 раз в день, в том числе перед сном
* договоритесь с вашим ребенком о наградах за положительные действия, например, наклейку за каждый раз, когда он пользуется туалетом перед сном
* использовать водонепроницаемые чехлы на матрасе и пуховом одеяле
* убедитесь, что у них есть свободный доступ к туалету в ночное время
Не надо
* не наказывайте своего ребенка - он не виноват и может усилить ночное недержание мочи
* не давайте ребенку напитки, содержащие кофеин, такие как кола, чай и кофе - это может заставить его больше мочиться
* не будите регулярно и не носите ребенка по ночам в туалет - это не поможет в долгосрочной перспективе
Ночное недержание мочи у маленьких детей - это нормально
Многие дети в возрасте до 5 лет мочатся в постель.
Ребенку может потребоваться некоторое время, чтобы научиться оставаться сухим всю ночь.
Обратитесь к терапевту, если:
Вы пробовали делать то, что можно делать дома, а ваш ребенок мочится в постель
Ваш ребенок снова начал мочиться в постель после того, как был сухим более 6 месяцев.
Процедуры от терапевта
Врач сможет предложить другие варианты, такие как:
тревога ночного недержания мочи
лекарство, чтобы уменьшить количество мочи вашего ребенка ночью
Врач общей практики проверит, помогает ли лечение. Они также смогут предложить поддержку, если вы столкнетесь с трудностями.
Если эти методы лечения не работают, вашего ребенка могут направить к специалисту.
Причины ночного недержания мочи
Есть много причин, по которым ребенок может намочить постель. Причины включают:
не чувствуя потребности в туалет во время сна
слишком много мочиться по ночам
стресс дома или в школе
Ночное недержание мочи также может быть вызвано основным заболеванием, например диабетом или запором.