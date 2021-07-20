Предсказания Ванги на 2021 год: предупреждение о цунами, конец света и лечение рака

Ванга многими провозглашается самым невероятным медиумом, ходившим по Земле после смерти Нострадамуса. Вот некоторые из предсказаний Ванги, которые, по мнению некоторых, могут еще произойти в 2021 году, в сочетании с предсказаниями известного экстрасенса на новый год.
Последователи Ванги верят, что болгарский мистик перед своей смертью в 1996 году предсказал многие события, изменившие мир, такие как восстание ИГИЛ (запрещена в России) и теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Ванга родилась как Вангелия Пандева Гуштерова в северной Македонии в 1911 году, хотя большую часть своей жизни она прожила в Болгарии. В течение своей жизни она получила известность из-за предполагаемой способности предвидения и способности контактировать с мертвыми, пишет express.co.uk.
Согласно сообщениям из ее детства, она променяла свое физическое зрение на способность видеть будущее после столкновения с ангелом.
В «Полевом путеводителе по паранормальным явлениям» Вейзера автор Джудит Джойс сказала, что люди обратятся к Ванге, чтобы узнать больше о своем будущем.
В книге говорится: «Баба Ванга никогда не писал никаких книг, но о ней, ее способностях и пророчествах написано много книг. Она утверждала, что получает информацию от невидимых существ, и сказала, что если кто-то встанет перед ней, она сможет увидеть жизнь этого человека, как если бы это был фильм, от начала до конца.
«Ванга попросила посетителей дать ей кубик сахара, который она затем использовала как кристалл для фокусировки энергии и получения информации».
Говорят, что ее репутация даже привлекала внимание коммунистических лидеров слухами о том, что советский лидер Леонид Брежнев сам неоднократно обращался к СМИ.
Читайте ниже, чтобы узнать, что Ванга, возможно, предсказывала на 2021 год, включая заявления о природных катаклизмах и долгожданное лекарство от рака.
Крейг Гамильтон-Паркер, популярный экстрасенс и медиум, который управляет сайтом Psychics.co.uk, также поделился с Express.co.uk своими мыслями и прогнозами на новый год.
1. Цунами и природные катаклизмы в новом году?
Одно из наиболее тревожных предсказаний Ванги - катастрофическое цунами, которое обрушится на Азию.
Говорят, что Ванга первой предупредила мир о смертельном цунами 2004 года, в результате которого погибло более 220 000 человек в Юго-Восточной Азии.
Затем она, как говорят, предупредила об еще одном подобном катаклизме в будущем, за которым последуют землетрясения и удары метеоритов.
Однако хорошие новости заключаются в том, что это цунами должно было случиться в 2020 году.
2. Наступит ли конец света в 2021 году?
Ванга предсказал, что в будущем мир будет охвачен «тремя гигантами» и «сильным драконом».
Хотя это невероятно расплывчато, многие считают, что слепой мистик знал, когда наступит конец света, каким мы его знаем.
Она сказала: «Мы являемся свидетелями разрушительных событий, которые изменят судьбу и судьбу человечества».
Однако последователи Ванги будут рады узнать, что конец света предсказан не ранее, по крайней мере, по оценкам мистиков, до 5079 года.
3. Открытие лекарства от рака?
Одно положительное предсказание, которое приписывают Ванге, - это открытие лекарства от рака. Хотя она не уточнила, когда появится это лекарство, она сказала, что это произойдет в начале 21 века.
Мистик сказал: «В начале 21 века человечество избавится от рака. Придет день, когда рак будет связан железными цепями».
Может ли 2021 год стать годом, когда ученые наконец совершат крупный прорыв в лечении рака?
Стоит ли верить пророчествам Бабы Ванги?
Большинство скептиков согласны с тем, что существует очень мало свидетельств, подтверждающих утверждения о пророческих силах Ванги.
Хотя ее последователи утверждают, что ее предсказания достигли 85% успеха, реальных письменных свидетельств этих пророчеств нет.
Следовательно, достоверность этих прогнозов невозможно проверить.
На веб-сайте Skeptics.com, например, говорится: «Ванга была неграмотной или полуграмотной, и, по-видимому, она сама не писала никаких книг, а сотрудники, финансируемые правительством Болгарии, фиксировали то, что она якобы сказала.
"Процитированные предсказания Ванги кажутся апокалиптическими видениями будущего мира - особенно Европы - и даже Марса, где в 3005 году вспыхнет война и изменит траекторию движения планеты.
"В более позитивном плане она предсказала, что в 2028 году человечество полетит на Венеру в поисках новых источников энергии - она, должно быть, не видела токсичную и агрессивную атмосферу планеты - и что к 2130 году цивилизации будут жить под водой с помощью инопланетян".
Что еще могло случиться в новом году?
По словам г-на Гамильтона-Паркера, 2021 год обещает быть намного лучше, чем 2020 год, по многим направлениям. Прежде всего, экстрасенс предсказывает, что хаос, вызванный пандемией коронавируса, в новом году начнет терять контроль над миром.
Он сказал: «В Великобритании мы победим вирус к августу. Для вакцинированных людей жизнь нормализуется. Люди, отказывающиеся от вакцины, столкнутся с ограничениями на поездки за границу».
Экстрасенс также предсказал, что Великобритания укрепит свою экономику в месяцы и годы после Брексита.