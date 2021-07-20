Блистательные открытки и слова для поздравления шахматистов 20 июля в Международный день шахмат
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Блистательные открытки и слова для поздравления шахматистов 20 июля в Международный день шахмат

5:30:457/20/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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День рождения ФИДЕ — 20 июля — теперь отмечают во всем мире — как Международный день шахмат.

С Международным днем шахмат - 20 июля
С Международным днем шахмат - 20 июля

Знаете ли вы, откуда к нам пришли столь любимые многими шахматы? Прототипом шахмат была индийская игра чатуранга, а уже в 9-10 столетии нашей эры шахматы появились и на Руси. Популярность игры настолько высока, что в 1924 году основали специальную организацию — World Chess Federation, или, сокращенно, ФИДЕ.

День рождения этой федерации — 20 июля — теперь отмечают во всем мире — как Международный день шахмат.

С Международным днем шахмат - 20 июля
С Международным днем шахмат - 20 июля

Будьте в жизни королями,
В крайнем случае — ферзями,
Пешкой — только, очевидно,
По тактическим причинам.

Пусть упорство и везенье
Прямо вас ведут к победе,
И всегда пусть будет, кстати,
Ход конем у вас в запасе!

***

Сегодня празднует страна —
День шахматиста и ума!
День самых смелых мастеров,
В ферзях и дамках знают толк!

Сегодня Вам мы пожелаем —
Побед во всем, на всех досках,
Пусть лишь удача Вас сопровождает,
Противнику поставить шах и мат!

Всегда Вы будьте на чеку,
И не давайте ни слабинки!
И верьте в положительный исход,
Желаем мировые покорять вершины!

***

Поздравляю с Международным днём шахмат. Желаю и на доске, и в жизни всегда делать верный ход, который будет приближать тебя к победе. Желаю всегда оставаться спокойным, умиротворённым, интересным, талантливым, смелым, умным и сообразительным человеком. И пусть каждый день радует тебя успехом. Желаю быть всегда на коне, направлять свою ладью по курсу удачи, быть довольным жизнью, как слон, да и в целом жить по-королевски!

***

Ладья и слон, тура и пешка —
Веками люди любят их!
В них нет ни суеты, ни спешки,
А только время на двоих.

Вот мудрецы, в раздумьях оба,
Сидят над шахматной доской,
Игра такая — высшей пробы,
И шахматы всегда с собой!

Желаю мудрым шахматистам,
Успехов, творческих побед,
Чтоб разум был глубоким, чистым,
Здоровья, счастья много лет!

***

С Днем шахмат поздравить мы вас поспешим.
Желаем вам счастья от чистой души.
Пусть точность и логика вас не подводят,
Ходы пусть к победе успешно приводят,
Удача сопутствует каждой игре,
Живите, играйте, как рыба в воде.
Пусть новыми красками жизнь заиграет,
И шахматы в этом вам помогают.

***

Всех заядлых шахматистов
Поздравляю от души,
Партии пусть будут в радость
И ходы все — хороши.

Шах и мат желаю ставить
С удовольствие всегда,
Пусть всегда вам дарит радость
Мыслей хитрых чехарда.

***

Древнейшая игра ума и техники —
Поздравить шахматистов час пришел:
Чтобы встречались лишь достойные соперники,
Чтоб интересный ход на ум пришел.

Чтоб конь не подводил на всем скаку,
Ладья не затонула между клеток —
В день шахмат пожелаем игроку
Удачи, не смотря на все приметы.

Источник, pozdravok.ru

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