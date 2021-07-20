Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 июля 2021 в России и мире

• Мусульманский праздник жертвоприношения «Курбан Байрам» (Eid al-Adha)
• Праздник губошлёпов
• День дневного сна (Nap Day)
• Международный день торта (International Cake Day)
• Международный день шахмат (International Chess Day)
• День хождения по бордюрам
• День освоения космоса (Space Exploration Day)
• Всемирный день прыжка (World Jump Day)
• День памяти преподобной Евфросинии, великой княгини Московской
• Праздник Влахернской иконы Божией Матери
• День памяти преподобного Фомы Малеина
• День Луны (National Moon Day) - США
• День леденцов на палочке (National Lollipop Day) - США
• День дружбы (Dia do Amigo) - Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай
• День печенья с предсказанием (National Fortune Cookie Day) - США
• День уродливых грузовиков (Ugly Truck Day) - США
• День инженера - Коста-Рика
• День посадки деревьев - ЦАР
• Ильин день (Илинден) - Болгария
• День мира и свободы - Северный Кипр
• День Союза лаосских женщин (Lao Women Union`s Day) - Лаос
• День независимости (Colombian Independence Day) - Колумбия
• День штата Пенсильвания (National Pennsylvania Day) - США
• День провинции Реннелл и Беллона (Rennell and Bellona Province Day) - Соломоновы Острова
• День Национальной гвардии - Кыргызстан
• День рождения кронпринца (Crown Prince Haakon`s Birthday) - Норвегия
• Праздник «Шаяна Экадаши» (Padma Sayana Ekadashi) - Индия
• День Лемпиры (Lempira Day) - Гондурас
• День поста и духовных практик «Падма Экадаши» (Devshayani Ekadashi) - Индия
• День авиации (Romanian Aviation and Air Force Day) - Румыния
• Именины у Германа, Сергея, Евдокии, Евфросинии, Фомы, Павла
• Авдотья Сеногнойка (Фома Черничник)
Важные события
1862 арест Н. Г. Чернышевского и Н. А. Серно-Соловьевича.
1877 во Франции изобретен праксиноскоп (предшественник кинопроектора) и создан первый в мире мультфильм
1893 в России введена «казённая продажа питей» («винная монополия»).
1922 начало деятельности Балтийского морского пароходства.
1929 основан город Игарка в Красноярском крае.
1946 вышел первый номер журнала «Грани», издававшегося в Германии на русском языке издательством «Посев». Основателем журнала был Евгений Романович Романов-Островский.
1959 строителями Каунасской ГЭС был перекрыт Неман.
1966 подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода.
1969 «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.
1987 Пол Маккартни приступил к записи нового альбома Снова в СССР, который был выпущен только в Советском Союзе.
1994 на базе Гуманитарной Академии ВС РФ и Военной академии экономики, финансов и права ВС РФ создан Военный университет Вооружённых Сил Российской Федерации.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend