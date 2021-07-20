Какой сегодня церковный праздник 20 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 20 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:537/20/2021Фото: tOrange.biz
0

Сегодня запрещалось женщинам тяжело работать и стирать белье - там можно было остаться без денег. Нельзя было много болтать и посылать сватов, в том числе делать предложение девушке о замужестве.

церковь
Сегодня поста нет

Православные праздники 20 июля

Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
Преподобного Фомы Малеина
Преподобного Акакия Синайского
Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской

Народные праздники

Авдотья Сеногнойка

В этот день почитают память преподобной Евфросинии Московской.

Вторую часть названия праздник получил от того, что к этому сроку начинаются проливные дожди, из-за которых портится сено.

В этот день в старину люди приступали к сбору урожая. Они приносили в поле серп, завернутый в рушнике. Им срезали первый сноп, который обвязывали рушником, несли в церковь и освящали. Затем его ставили в углу дома под иконами.

Если в этот день пошел дождь, то он прекратится через 50 дней.

Приметы


  • Если в этот день идет дождь, то надолго и очень вреден для урожая.
  • Лошадь вытягивает шею и вынюхивает воздух – к дождю.
  • Дождь пошел в этот день – на семь недель затянется.
  • Днем небо мутнеет, становится белесым – перед ненастьем.
  • С утра мокрица распустилась и осталась раскрытой на весь день – к хорошей погоде.

Источник: my-calend

Максакова в купальнике поразила поклонников
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 20 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:53 7/20/2021
Какой сегодня церковный праздник 20 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 июля 2021 в России и мире
7:40:44 7/20/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 июля 2021 в России и мире
БердскКакую погоду принесет юго-западный ветер 20 июля в Бердск
6:37:17 7/20/2021
Какую погоду принесет юго-западный ветер 20 июля в Бердск
Лунный календарь на август 2021 года: даты новолуния и полнолуния
6:00:05 7/20/2021
Лунный календарь на август 2021 года: даты новолуния и полнолуния
БердскСильная магнитная 20 июля 2021: Как метеопатам приготовиться к завершающему геоудару месяца
5:45:42 7/20/2021
Сильная магнитная 20 июля 2021: Как метеопатам приготовиться к завершающему геоудару месяца
Блистательные открытки и слова для поздравления шахматистов 20 июля в Международный день шахмат
5:30:45 7/20/2021
Блистательные открытки и слова для поздравления шахматистов 20 июля в Международный день шахмат
Солнце напротив Сатурна разбудит безумную жажду свободы у трех знаков зодиака
5:00:29 7/20/2021
Солнце напротив Сатурна разбудит безумную жажду свободы у трех знаков зодиака
Жизнь после смерти: Ученый объясняет, что происходит, когда вы умираете
4:30:27 7/20/2021
Жизнь после смерти: Ученый объясняет, что происходит, когда вы умираете
Симптомы дефицита витамина B12: предупреждающий знак об этом во рту
4:00:48 7/20/2021
Симптомы дефицита витамина B12: предупреждающий знак об этом во рту
Предсказания Ванги на 2021 год: предупреждение о цунами, конец света и лечение рака
3:30:20 7/20/2021
Предсказания Ванги на 2021 год: предупреждение о цунами, конец света и лечение рака