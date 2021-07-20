Какой сегодня церковный праздник 20 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 20 июляПреподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
Преподобного Фомы Малеина
Преподобного Акакия Синайского
Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской
Народные праздники
Авдотья Сеногнойка
В этот день почитают память преподобной Евфросинии Московской.
Вторую часть названия праздник получил от того, что к этому сроку начинаются проливные дожди, из-за которых портится сено.
В этот день в старину люди приступали к сбору урожая. Они приносили в поле серп, завернутый в рушнике. Им срезали первый сноп, который обвязывали рушником, несли в церковь и освящали. Затем его ставили в углу дома под иконами.
Если в этот день пошел дождь, то он прекратится через 50 дней.
Приметы
- Если в этот день идет дождь, то надолго и очень вреден для урожая.
- Лошадь вытягивает шею и вынюхивает воздух – к дождю.
- Дождь пошел в этот день – на семь недель затянется.
- Днем небо мутнеет, становится белесым – перед ненастьем.
- С утра мокрица распустилась и осталась раскрытой на весь день – к хорошей погоде.
Источник: my-calend