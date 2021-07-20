В Подмосковье мигранты снова устроили массовую драку со стрельбой
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В Подмосковье мигранты снова устроили массовую драку со стрельбой

5:19:187/20/2021Фото: Flickr
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В жилом доме Апрелевки произошла массовая драка, в которой приняли участие около 20 человек.

В Подмосковье мигранты продолжают стычки между собой

В ночь на 18 июля в Московской области прозвучали выстрелы. Пальба велась во время драки между представителями мигрантов из азиатских стран. Предполагается, что 20 человек подрались в одном из частных домов Апрелевки.

- В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно установлено, что ее участниками стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено, - сказали в полиции.

Причина побоища устанавливается. Повреждения получили несколько автомобилей, стоящих на парковке во дворе. Полицию вызвали местные жители.

Данный конфликт уже третий за последнее время, в котором выясняли отношения граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Первая стычка была зафиксирована в ночь на 13 июля, у метро «Кузьминки» 200 человек стали участниками массовой драки. В тот день несколько человек с ножевыми ранениями были доставлены в больницы, задержали 103 человека, после были составлены административные протоколы.

14 июля стало известно о драке в Одинцово в которой также участвовали мигранты из Азии, в тот день все конфликтующие успели скрыться до приезда полицейских, пишет ТАСС.

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