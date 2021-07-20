Сильная магнитная 20 июля 2021: Как метеопатам приготовиться к завершающему геоудару месяца

Космическая погода благосклонна к метеозависимым людям, и 20 июля 2021 года не ожидается неприятных моментов в жизни метеопатов. Магнитное поле нашей планеты находится в состоянии полного “штиля”. С ноля часов и до вечера до 18 часов никаких возмущений магнитосферы не наблюдается. Поздним вечером некритические колебания силовых линий магнитного поля ожидаемой силы 2 балла вряд ли нарушат космическую погоду и нанесут заметный урон здоровью метеопатов.
На магнитную бурю и, как следствие, хаотически меняющееся геомагнитное поле Земли реагируют большинство землян. Ответная реакция организма человека сильно зависит от возраста, от наличия хронических заболеваний, от общего состояния иммунной системы. Если здоровый человек почувствует только легкую слабость и небольшое недомогание, то пожилой и хронически больной человек получит целый набор осложнений состояния здоровья.
Вечером 20 июля метеопаты будут ощущать повышение давления, хоть и небольшое, но требующее отслеживания и контроля, проблемы с дыханием, сердечную боль. Влияние магнитных бурь на психику и нервную систему человека не достаточно изучено, но доктора отмечают возрастание количества депрессивных состояний у людей, проявление растущей агрессивности, вместе с тем, апатичное состояние и вспышки злости и ненависти к окружающему миру. Растет чисто преступлений и самоубийств в периоды магнитных бурь. Врачи многих стран мира регистрируют растущее число инфарктов и инсультов, увеличивается количество смертей от них.
Как оказалось, реакция на магнитную бурю частиц, содержащихся в надпочечниках человека, приводит к вбросу в кровь адреналина. Организм человека получает сигнал о стрессовом состоянии. Стресс перенести молодому и здоровому человеку непросто. А представьте, как трудно сопротивляться ослабленному больному организму пожилого человека. Нагрузка на организм вырастает многократно. Страдает сердце, сосуды, легкие. Значительно повышается густота крови. Замедляется капиллярное кровообращение, растет риск появления тромбов. Из=за этого нарушается снабжение мозга кислородом, нарушается работа мозга. Происходит нарушение режима дня. Бессоница мучает человека. А люди с болезнями психики становятся плохо управляемыми и не могут адекватно контролировать поведение и поступки.
Как противостоять влиянию магнитных бурь?
Строго соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время, спать не менее 8 часов. Уменьшить физическую и умственную нагрузку на организм. Больше находиться на свежем воздухе, ходить пешком, делать упражнения утренней гимнастики. Подумать о диете, в еде отдать предпочтения легкоусваиваемой пище, отказаться от кофе, алкоголя. Больше пить чистой воды. Бросить курить. Избегать нахождение на открытом солнце, голову прикрывать панамой, шляпой или носить зонт.
Как определить, что вы - метеопат?
Обратите внимание на прогноз магнитных бурь. Если в дни обещанных магнитных возмущений у вас появляются сильные головные боли, давление резко растет или падает, болит сердце, по при условии совпадения 8 случаев из 10 становится логично сказать, что вы - человек, чувствительный к изменениям космической погоды.
Чтобы экстренно помочь метеопату в минуты плохого самочувствия во время магнитного удара, дайте ему таблетку аспирина, чтобы разжижить кровь. Можно выпить и глицин, он уменьшает стрессовое состояние и благотворно действует на мозг.
Как влияет магнитная буря на наших читателей?
Алена Сергеевна, 45 лет:
- Головные боли и головокружения. Голова начинает болеть даже от запаха. Помогает свежий воздух.
Ольга Викторовна, 52 года:
- Плохо сплю. Почти полночи не могу уснуть. Думаю о всяких кошмарах и волнуюсь. Помогает травяной сбор успокоительный.
Валентина Владимировна, 64 года:
- Проблемы с давлением, растет сильно. Сердечные боли появляются, сердце “колет”. Всего боюсь и спать боюсь. Пью лекарство. Делаю дыхательную гимнастику, стараюсь успокоиться.