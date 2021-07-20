Варенье из вишни рецепт: быстрый и простой

Вишню можно назвать садовой классикой. Её яркие плоды и податливую древесину русский народ использует уже несколько веков. Из вишни можно приготовить, пожалуй, добрую сотню десертов, но самым ностальгическим останется вишнёвое варенье.
Сбор вишни в России сейчас приходится на июль-август, в зависимости от сорта и региона. Изготовление варенья может принести хозяйкам неудобства из-за знойной летней погоды. Варка в несколько заходов по классическому рецепту основательно нагревает и без того жаркое жилище.
Прекрасным выходом здесь становится варенье «Пятиминутка» – его термическая обработка займёт всего 5 минут, не считая кипячения. Рецепт крайне прост, справиться с ним смогут даже начинающие хозяйки. И понадобится всего два ингредиента – плоды вишни и сахар в соотношении 1:1.
Варенье «Пятиминутка»
- Подготовка вишен – кропотливый этап приготовления. Рецепт предполагает полное удаление косточек, так варенье сможет храниться до 2-х лет. Их убирают с помощью шпильки или специальной конструкции. Она напоминает щипцы с круглой выемкой для вишни на одном конце и острым шипом на другом. Секунда – и косточки нет, а плод почти цел.
- Вишенки пересыпают сахаром и оставляют настаиваться. Чтобы пустить достаточно сока, плодам хватит одного часа.
- Смесь вишни и сахара отправляют в эмалированную посуду и доводят до кипения. После – варят на среднем огне в течение 5 минут. Нежно-розовую пену с поверхности удаляют. Лучше во время процесса не отходить от плиты.
- Готовое горячее варенье разливают по стерильным банкам и закатывают крышкой с образованием вакуума. Заготовки переворачивают вверх дном и оставляют так на 12 часов в тёплом месте.
Забавные факты
- Название «вишня» русские позаимствовали у немецких монахов, которые в своё время и занесли плоды на славянские земли. По-немецки слово звучало как «weichsel», его можно перевести как «птичий клей».
- Вишню часто называют ягодой, но это ботанически неверно. Плод вишни окружает единственную косточку, а значит, считается костянкой.
- Как растение, вишня относится к роду «слива».
- В мире известно примерно 150 сортов вишни, и только 5 широко используются человеком. Черешня – один из них.
- Плоды вишни – настоящая кладезь витаминов, органических кислот, микро- и макроэлементов. Там же содержатся флавоноиды, которые помогают витаминам лучше усваиваться, и антиоксиданты, замедляющие старение организма.
- В 2014 году во Владимире создали памятник вишне на Спасском холме. Поверья местных жителей и туристов наделяют скульптуру способностью раскрывать женскую привлекательность.