Варенье из вишни рецепт: быстрый и простой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Варенье из вишни рецепт: быстрый и простой

3:00:017/20/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
0

Прекрасным выходом сделать вкусное варенье становится варенье «Пятиминутка» – его термическая обработка займёт всего 5 минут, не считая кипячения.

Сбор вишни в России сейчас приходится на июль-август, в зависимости от сорта и региона
Сбор вишни в России сейчас приходится на июль-август, в зависимости от сорта и региона

Вишню можно назвать садовой классикой. Её яркие плоды и податливую древесину русский народ использует уже несколько веков. Из вишни можно приготовить, пожалуй, добрую сотню десертов, но самым ностальгическим останется вишнёвое варенье.

Сбор вишни в России сейчас приходится на июль-август, в зависимости от сорта и региона. Изготовление варенья может принести хозяйкам неудобства из-за знойной летней погоды. Варка в несколько заходов по классическому рецепту основательно нагревает и без того жаркое жилище.

Прекрасным выходом здесь становится варенье «Пятиминутка» – его термическая обработка займёт всего 5 минут, не считая кипячения. Рецепт крайне прост, справиться с ним смогут даже начинающие хозяйки. И понадобится всего два ингредиента – плоды вишни и сахар в соотношении 1:1.

Варенье «Пятиминутка»


  1. Подготовка вишен – кропотливый этап приготовления. Рецепт предполагает полное удаление косточек, так варенье сможет храниться до 2-х лет. Их убирают с помощью шпильки или специальной конструкции. Она напоминает щипцы с круглой выемкой для вишни на одном конце и острым шипом на другом. Секунда – и косточки нет, а плод почти цел.
  2. Вишенки пересыпают сахаром и оставляют настаиваться. Чтобы пустить достаточно сока, плодам хватит одного часа.
  3. Смесь вишни и сахара отправляют в эмалированную посуду и доводят до кипения. После – варят на среднем огне в течение 5 минут. Нежно-розовую пену с поверхности удаляют. Лучше во время процесса не отходить от плиты.
  4. Готовое горячее варенье разливают по стерильным банкам и закатывают крышкой с образованием вакуума. Заготовки переворачивают вверх дном и оставляют так на 12 часов в тёплом месте.

Забавные факты

  • Название «вишня» русские позаимствовали у немецких монахов, которые в своё время и занесли плоды на славянские земли. По-немецки слово звучало как «weichsel», его можно перевести как «птичий клей».
  • Вишню часто называют ягодой, но это ботанически неверно. Плод вишни окружает единственную косточку, а значит, считается костянкой.
  • Как растение, вишня относится к роду «слива».
  • В мире известно примерно 150 сортов вишни, и только 5 широко используются человеком. Черешня – один из них.
  • Плоды вишни – настоящая кладезь витаминов, органических кислот, микро- и макроэлементов. Там же содержатся флавоноиды, которые помогают витаминам лучше усваиваться, и антиоксиданты, замедляющие старение организма.
  • В 2014 году во Владимире создали памятник вишне на Спасском холме. Поверья местных жителей и туристов наделяют скульптуру способностью раскрывать женскую привлекательность.

Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Стало известно, кто напал на украинских пограничников
Массовая драка сотней мигрантов в Москве: причина раскрыта
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ученые рассказали о полезных свойствах пива
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Что произошло в доме сибирской отшельницы Агафьи Лыковой
рецептваренье из вишни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой рецепт есть у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 19 июля 2021 года
2:30:05 7/20/2021
Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 19 июля 2021 года
Картинки на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: слова во славу Аллаха на Ид аль-Адха
2:00:00 7/20/2021
Картинки на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: слова во славу Аллаха на Ид аль-Адха
Заразен ли человек после прививки от коронавируса?
1:30:11 7/20/2021
Заразен ли человек после прививки от коронавируса?
Побочные реакции после прививки от коронавируса: какие есть и может ли их не быть?
1:00:44 7/20/2021
Побочные реакции после прививки от коронавируса: какие есть и может ли их не быть?
Лунный календарь на сентябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
12:30:47 7/20/2021
Лунный календарь на сентябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
Ошибки мужчины по отношению к женщине: 7 триггеров, когда к вам исчез интерес
11:59:26 7/19/2021
Ошибки мужчины по отношению к женщине: 7 триггеров, когда к вам исчез интерес
NASA: Джону Гленну 18 июля исполнилось 100 лет
11:51:17 7/19/2021
NASA: Джону Гленну 18 июля исполнилось 100 лет
Что можно и нельзя делать в саду и огороде с 20 по 31 июля 2021 года?
11:15:02 7/19/2021
Что можно и нельзя делать в саду и огороде с 20 по 31 июля 2021 года?
Отказ авиакомпаниям России на полеты на курорты Египта выдала Росавиация
11:08:55 7/19/2021
Отказ авиакомпаниям России на полеты на курорты Египта выдала Росавиация
Электричка сбила насмерть сразу трех человек: Они не успели забраться на высокую платформу
10:48:21 7/19/2021
Электричка сбила насмерть сразу трех человек: Они не успели забраться на высокую платформу