Какую погоду принесет юго-западный ветер 20 июля в Бердск

Метеорологическая обстановка на 20 июля в Бердске от МЧС: Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем +22, +27 °С.
Народный праздник Авдотья Сеногнойка отмечается 20 июля 2021 года (дата по старому стилю – 7 июля). По церковному календарю это день почтения памяти преподобной Евфросинии (в миру Евдокии) Московской.
Приметы
Если в этот день пошел дождь, то он прекратится только через 50 дней.
Дождь на Авдотью – сено испортится.