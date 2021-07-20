Какую погоду принесет юго-западный ветер 20 июля в Бердск
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19.07
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Какую погоду принесет юго-западный ветер 20 июля в Бердск

6:37:177/20/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Если 20 июля пошел дождь, то он прекратится только через 50 дней.

Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем +22, +27 °С
Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем +22, +27 °С

Метеорологическая обстановка на 20 июля в Бердске от МЧС: Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем +22, +27 °С.

Народный праздник Авдотья Сеногнойка отмечается 20 июля 2021 года (дата по старому стилю – 7 июля). По церковному календарю это день почтения памяти преподобной Евфросинии (в миру Евдокии) Московской.

Приметы
Если в этот день пошел дождь, то он прекратится только через 50 дней.

Дождь на Авдотью – сено испортится.

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