Курбан-байрам-2021: 200 мусульман Бердска собрались на намаз на стадионе "Вега". Смотрите фото

Порядка 200 мусульман отметили Курбан-байрам на стадионе "Вега" Бердска.
Напомним, что Курбан-байрам является одним из двух главных праздников в исламе. Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2021 году Курбан-байрам отмечается 20 июля.
Дата и место проведения праздника в Бердске было согласовано с администрацией заблаговременно. Празднование проводилось с соблюдением санитарных правил и норм. Как рассказал Курьер. Среда. Бердск" председатель мусульманской общины в Бердске Карим Худжабеков, намаз для верующих провел мулла из мечети Новосибирска.
Байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества и позволяет через пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность, поэтому после коллективной молитвы люди отправились домой для совершения жертвоприношения. На праздник принято приносить в жертву баранов.
- Жертвоприношения делают многие. Они совершаются дома после молитвы. Баранов специально покупают. В Бердске есть определенные места. Баранов и из города привозят. Многие фермеры их разводят. Животное должно быть здоровым, не худым и не молодым. Оно не должно иметь каких-либо недостатков. Режут и чистят баранов с молитвой. Как правило, это делают специалисты, которые знают, как это делать. Без молитвы резать и чистить нельзя. Потом его употребляют в пищу и раздают бедным,- рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Карим Худжабеков 20 июля.
Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Перед жертвоприношением каждый владелец помечает свое животное, чтобы быстрее отыскать его в день прихода Махди.
Представитель мусульманской общины Бердска поздравляет всех верующих с Курбан-байрам!