Четыре главные проблемы России назвал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обозначил проблемы в России, которые до сих пор не решены. По его мнению. Они связаны с доходами населения, медициной и износом инфраструктуры. Темпы позитивных изменений в России, в том числе в экономике, развитии регионов и экологии, надо наращивать, подчеркнул президент.
- Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий, -сказал глава государства.
По словам российского лидера, обо всех этих проблемах жителя говорили во время прямой линии. Так, например, на последней президента спросили, почему бананы из Эквадора в России стали стоить дешевле, чем картофель и морковью как отметил Путин, своих овощей нам не хватило, поэтому пришлось завозить из заграницы, что существенно повышает стоимость.
Также глава государства отметил. Что сейчас идет затягивание работ по важным пилотным проектам в регионе с использованием инфраструктурных кредитов.
- Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем, — подчеркнул он.