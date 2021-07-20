Еднороссы из компаний крупнейшего бизнесмена Голубева и "зеленые" рвутся в депутаты горсовета Бердска: Новый список кандидатов на выборы 19 сентября 2021
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Еднороссы из компаний крупнейшего бизнесмена Голубева и "зеленые" рвутся в депутаты горсовета Бердска: Новый список кандидатов на выборы 19 сентября 2021

9:53:197/20/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Появился конкурент от "Партии пенсионеров" у независимого депутата Елены Беловой - директор бердской школы №11 Николай Репренцев. На некоторых избирательных округах уже по 5-6 выдвиженцев. Самому младшему нет еще 20-ти лет.

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На утро 20 июля список кандидатов в депутаты горсовета Бердска существенно расширился. Накануне помимо коммунистов, о чем сообщал «Курьер. Среда. Бердск», документы в бердский избирком сдали единороссы и «зеленые», а также еще несколько самовыдвиженцев и новые представители «Партии пенсионеров». Теперь в списке претендентов на депутатский мандат 75 фамилий.

Появился соперник у независимого кандидата по избирательному округу Елены Беловой. По округу №21 выдвинулся директор бердской школы №11 Николай Репренцев. Он представляет «Партию пенсионеров». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», политологи считают эту организацию спойлером, призванным оттянуть голоса у оппозиционных «Единой России» кандидатов.

Среди заявившихся единороссов есть как уже действующие депутаты, например, Иван Минин, Андрей Ковальский, Константин Болтрукевич, Андрей Пилько, Жанна Теличко, Владимир (Юрьевич) Захаров, так и новые люди. В их числе сотрудники ООО «Кристалл» и Кирпичного завода, имеющих отношение к крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.

Впрочем, на этом список «ЕР» из желающих занять место в бердском депутатском корпусе вряд ли закончился. Пока нет среди кандидатов нынешнего спикера горсовета Владимир Голубева, брата Виктора Алексеевича.

Становится больше претендентов из числа новосибирцев. Появилась в списке жительница Горно-Алтайска, которой нет еще 20-ти лет. Пока на каждом округе в среднем 2-3 конкурента. Но есть и такие, где борьба уже сейчас обещает быть жаркой. Например, на избирательном округе №14 на 20 июля баллотируются уже 6 человек, на четвертом — пятеро, на 10-м,16-м, 23-м и 27-м — четверо. По одному выдвиженцу пока на округах №5, 7, 8 и 26.

Ранее документы в ТИК сдали представители оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020". Политологи полагают, что с их участием бердский горсовет "станет местом для дискуссий". Сейчас в бердском горсовете большинство принадлежит единороссам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прием документов от потенциальных депутатов в территориальный избирком завершается в 18 часов 28 июля. А 6 августа — последний день регистрации выдвиженцев в качестве кандидатов.

Узнать, кто баллотируется на выборы, которые состоятся 19 сентября 2021 года, на вашем округе, можно по новой схеме схеме границ избирательных округов. Ее публиковал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, что новый состав депутатского корпуса будет состоять из 27 человек.

Список новых претендентов на депутатский мандат горсовета Бердска, заявившие о желании баллотироваться 19 июля

Одномандатный избирательный округ №2

Минин Иван Сергеевич, дата рождения - 19 января 1953 года, сведения о профессиональном образовании - Институт "Новый сибирский университет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СтройБердск", генеральный директор, депутат Совета Депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, Местное отделение Партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №3

Князев Дмитрий Сергеевич, дата рождения - 26 декабря 1977 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский военный институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Отдел физической культуры и спорта", старший медодист-инструктор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №4

Ковальский Андрей Геннадьевич, дата рождения - 6 августа 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ЧОП "Вега", директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №7

Аржанов Владимир Евгеньевич, дата рождения - 8 июня 1998 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение "Новокузнецкий строительный техникум", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Пироговой Х.В., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №8

Пилько Андрей Геннадьевич, дата рождения - 23 января 1968 года, сведения о профессиональном образовании - электромеханический техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО УК "Прогресс", заместитель директора по общим вопросам, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №10

Данилов Павел Борисович, дата рождения - 15 мая 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение Новосибирский гуманитарный институт, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Кристалл", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №10

Косов Сергей Геннадьевич, дата рождения - 24 августа 1998 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №12

Теличко Жанна Владимировна, дата рождения - 13 мая 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭкоСервис", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, местное отделение партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №14

Казанцев Тимофей Дмитриевич, дата рождения - 27 июня 1994 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №14

Коновалов Владимир Алексеевич, дата рождения - 19 февраля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, "Российская экологическая партия "Зелёные".

Одномандатный избирательный округ №15

Бабич Александр Андреевич, дата рождения - 1 июня 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия", 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ СОШ №12 г. Бердска, инженер-программист, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, "Российская экологическая партия "Зелёные".

Одномандатный избирательный округ №16

Захаров Владимир Юрьевич, дата рождения - 27 декабря 1951 года, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства", заместитель директора, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №16

Зражевский Александр Анатольевич, дата рождения - 27 августа 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сибирский государственный университет путей сообщения, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №17

Нестеров Кирилл Андреевич, дата рождения - 19 мая 1992 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ), 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бердский кирпичный завод", специалист по работе с иностранными гражданами, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №18

Селищева Ирина Дмитриевна, дата рождения - 16 сентября 2001 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Республика Алтай, город Горно-Алтайск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №19

Шаталов Алексей Геннадьевич, дата рождения - 13 октября 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Шапки и шляпки", главный энергетик, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, местное отделение партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №21

Репренцев Николай Михайлович, дата рождения - 14 ноября 1957 года, сведения о профессиональном образовании - Омский государственный институт физической культуры, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Партия пенсионеров» в Новосибирской области.

Одномандатный избирательный округ №23

Решетов Евгений Игоревич, дата рождения - 9 мая 1982 года, сведения о профессиональном образовании - технический лицей №38, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Решетова Л.А., заведующий магазином "BEERXAUS", место жительства - Новосибирская область, город Бердск, "Российская экологическая партия "Зелёные".

Одномандатный избирательный округ №24

Болтрукевич Константин Владимирович, дата рождения - 7 мая 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПродТорг2", генеральный директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №24

Смирнов Павел Александрович, дата рождения - 24 августа 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Каргат", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, "Российская экологическая партия "Зелёные" в Новосибирской области.

Одномандатный избирательный округ №27

Лещинская Марина Викторовна, дата рождения - 15 декабря 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет", 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «С Добрым помыслом», директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, "Российская экологическая партия "Зелёные".

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