Российский сенатор дал совет Пентагону после испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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Российский сенатор дал совет Пентагону после испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

9:28:467/20/2021Фото: pexels
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Алексей Пушков предложил американцам перестать строить из себя оскорбленную невинность.

Россия провела испытания ракеты Циркон

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты «Циркон» он заявил на брифинге, что Америка рассматривает новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия оружия как "потенциально дестабилизирующий фактор". В ответ на это Пушков дал совет перестать строить из себя оскорбленную невинность и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.

- Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны...Кирби об всем этом в курсе? — спросил Пушков.

Отметим, заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели.

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