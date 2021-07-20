Мэрия Новосибирска продает две элитные квартиры за 28 млн рублей
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Мэрия Новосибирска продает две элитные квартиры за 28 млн рублей

9:53:047/20/2021Фото: 2ГИС
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От них решили избавиться из-за "невозможности использования в целях решения вопросов Новосибирска".

Одна из квартир находится в доме по улице Зыряновской

Администрация Новосибирска выставила на продажу две элитные квартиры в домах на Зыряновской, 55 и на Кирова, 44/2 — извещения о проведении аукционов опубликованы на муниципальном портале. Заявки рассмотрят 3 августа.

Квартира на улице Зыряновской – двухуровневая. Ее площадь 164 квадратных метра и находится она на 9-10 этажах дома. Продают ее за 13, 67 миллионов рублей, шаг аукциона — 683,5 тысячи рублей.

Вторая квартира также двухуровневая, площадью 158,4 кв. м, занимающую 3-й и 4-й этажи. За нее в мэрии рассчитывают получить не меньше 14,3 млн рублей, шаг аукциона — 718,4 тысячи рублей, сообщает портал НГС.

В квартирах нет отделки и по документам они принадлежат Новосибирску. Квартиры решили выставить на продажу «в связи с невозможностью их использования в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска».

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