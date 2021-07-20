Мэрия Новосибирска продает две элитные квартиры за 28 млн рублей

Администрация Новосибирска выставила на продажу две элитные квартиры в домах на Зыряновской, 55 и на Кирова, 44/2 — извещения о проведении аукционов опубликованы на муниципальном портале. Заявки рассмотрят 3 августа.
Квартира на улице Зыряновской – двухуровневая. Ее площадь 164 квадратных метра и находится она на 9-10 этажах дома. Продают ее за 13, 67 миллионов рублей, шаг аукциона — 683,5 тысячи рублей.
Вторая квартира также двухуровневая, площадью 158,4 кв. м, занимающую 3-й и 4-й этажи. За нее в мэрии рассчитывают получить не меньше 14,3 млн рублей, шаг аукциона — 718,4 тысячи рублей, сообщает портал НГС.
В квартирах нет отделки и по документам они принадлежат Новосибирску. Квартиры решили выставить на продажу «в связи с невозможностью их использования в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска».