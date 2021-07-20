Можно работать на земле и ходить на кладбище 20 июля на священный праздник Курбан-Байрам?

В мусульманском мире сегодня, 20 июля 2021 года, отмечается самый главный религиозный праздник с названием Курбан-байрам. Этот день мусульмане полностью посвящают празднованию этого события, которое носит второе название - Праздник жертвоприношения.
Начинается он рано утром, спустя 40 минут после того, как встало солнце - во всех мечетях начинается праздничная общая молитва. Но такой порядок празднования традиционен, однако его решили не применять в 2021 году. Главный муфтий России распорядился о том, чтобы мусульмане в этот день не посещали мечети из-за обострения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Был опубликован призыв праздновать Курбан-байрам дома, прочитать молитву в составе своей семьи, создать праздничную атмосферу у себя в доме и избегать посещения мест, где собирается большое количество людей.
Обычно этот праздник празднуется очень торжественно и широко, готовятся к нему заранее, наводя дома порядок, подготавливая угощения на праздничный стол, а также приглашая гостей.
В этот день у правоверных не принято выполнять обычные бытовые работы, которые можно отложить. Сюда же относятся работа на собственных участках и огородах. Молитва обычно длится до обеда, а после обеда мусульмане приступают к обряду жертвоприношения, а затем к празднованию вместе с гостями.
Посещение кладбища в этот день не только не запрещено, но даже и приветствуются. В этот праздник не принято забывать никого - ни живых, ни усопших.
Принято посещать далеко живущих родственников, одиноких родственников, заниматься благотворительностью.
Если вы сегодня не отмечаете Курбан-байрам, то по лунному календарю сегодня день малопродуктивный для работы в огороде. Луна хоть и находится в растущей фазе, но проходит по неблагоприятному знаку Стрельца. Посевы и посадки сегодня не запрещены, однако урожай от посаженных сегодня культур не будет обильным и таким, как бы вам хотелось. Из запрещенных видов работ сегодня обрезка, пикирование, прищипывание рассады.