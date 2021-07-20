Тело разлагающегося мужчины в одежде из реки Раздельной вытащили спасатели Бердска

Тело утонувшего мужчины нашли в реке Раздельной Бердска 18 июля. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов.
Как стало известно, прохожие люди обнаружили тело совсем близко у реки.
- Увидели между плывунами, где деревья раскололись, - сказал Николай Егорович 20 июля.
Также стало известно, что тело было в одежде. Плоть утонувшего мужчины начала разлагаться.
О возможной схожести найденного трупа с бердским егерем Сергеем Чумаком, который не вернулся после сплава по реке Мильтюш в Бурмистрово, начальник Бердского поисково-спасательного отряда высказался следующим образом:
- Не, не могло так далеко занести,- произнес Ярманов.
Отметим, что 15 апреля 2021 года Сергей Чумак отправился со своими товарищами сплавляться по реке Мильтюш. Алюминиевая лодка перевернулась в результате сильного течения. Два товарища пытались спасти Сергея, но сами еле выплыли на берег. Сергей Чумак около 10 лет был егерем от Бердского охотобщества. До этого он работал лесником в "Бердском лесхозе".
Личность найденного мужчины еще предстоит установить. Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет.