Тело разлагающегося мужчины в одежде из реки Раздельной вытащили спасатели Бердска
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Тело разлагающегося мужчины в одежде из реки Раздельной вытащили спасатели Бердска

10:32:217/20/2021,Алина БуроваФото: БПСО
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Личность найденного еще предстоит установить. Многие предполагают, что тело может принадлежать егерю из Бурмистрово ранее работавшему в Бердском лесхозе. Мужчина не вернулся из сплава по реке Мильтюш 3 месяца назад.

Мужчину извлекли спасатели

Тело утонувшего мужчины нашли в реке Раздельной Бердска 18 июля. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов.

Как стало известно, прохожие люди обнаружили тело совсем близко у реки.

- Увидели между плывунами, где деревья раскололись, - сказал Николай Егорович 20 июля.

Также стало известно, что тело было в одежде. Плоть утонувшего мужчины начала разлагаться.

О возможной схожести найденного трупа с бердским егерем Сергеем Чумаком, который не вернулся после сплава по реке Мильтюш в Бурмистрово, начальник Бердского поисково-спасательного отряда высказался следующим образом:

- Не, не могло так далеко занести,- произнес Ярманов.

Отметим, что 15 апреля 2021 года Сергей Чумак отправился со своими товарищами сплавляться по реке Мильтюш. Алюминиевая лодка перевернулась в результате сильного течения. Два товарища пытались спасти Сергея, но сами еле выплыли на берег. Сергей Чумак около 10 лет был егерем от Бердского охотобщества. До этого он работал лесником в "Бердском лесхозе".

Личность найденного мужчины еще предстоит установить. Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет.

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Может ли обнаружиться тело спустя 3 месяца поисков?

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