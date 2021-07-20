Министр Новосибирской области Константин Хальзов получил звание "Ветеран труда"

Глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов получил звание «Ветеран труда». Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников. Кроме того, такое же звание получил и бывший заместитель полпреда в Сибири Андрей Филичев. Теперь они могут рассчитывать на прибавку в семейном бюджете – ежемесячно по 358 рублей и 45 копеек.
Отметим, Хальзов родился в 1973 г. В 1996 г. с отличием окончил Новосибирский государственный медицинский институт (НГМУ) по специальности «лечебное дело».
С момента выпуска работал врачом-хирургом отделения неотложной хирургии Городской клинической больницы скорой помощи. С 2006 г. занимал должность заместителя главного врача по медицинской части - врача-трансфузиолога. В октябре 2008 г. был назначен главным врачом Новосибирского центра крови.
С 27 октября 2018 г. занимает должность министра здравоохранения Новосибирской области.