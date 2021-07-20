Министр Новосибирской области Константин Хальзов получил звание "Ветеран труда"
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Министр Новосибирской области Константин Хальзов получил звание "Ветеран труда"

10:01:337/20/2021Фото: Правительство НСО
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Теперь он может рассчитывать на прибавку к зарплате в 345 рублей.

Хальзов стал ветераном труда

Глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов получил звание «Ветеран труда». Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников. Кроме того, такое же звание получил и бывший заместитель полпреда в Сибири Андрей Филичев. Теперь они могут рассчитывать на прибавку в семейном бюджете – ежемесячно по 358 рублей и 45 копеек.

Отметим, Хальзов родился в 1973 г. В 1996 г. с отличием окончил Новосибирский государственный медицинский институт (НГМУ) по специальности «лечебное дело».

С момента выпуска работал врачом-хирургом отделения неотложной хирургии Городской клинической больницы скорой помощи. С 2006 г. занимал должность заместителя главного врача по медицинской части - врача-трансфузиолога. В октябре 2008 г. был назначен главным врачом Новосибирского центра крови.

С 27 октября 2018 г. занимает должность министра здравоохранения Новосибирской области.

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