Осторожно! Идеальные квартиры в ЖК «Центральный» в Бердске

Строительная компания «ABC-M» вот уже на протяжении 15 лет выступает на рынке услуг не только как профессионал в своем деле, но и возводит красивые и современные дома с душой, которые буквально притягивают к себе жителей и гостей города.
Одним из таких домов является новостройка третьей очереди в ЖК «Центральный». Уникальным торговым предложением данного дома выступает архитектурная планировка. Здесь не встретишь крохотные «однушки» или студии. Типовые планировки со второго по десятый этажи представлены двух- и трехкомнатными квартирами. Поэтому этот вариант отлично подойдет для больших семей или молодожен.
|
Такие дома представлены в жилом комплексе «Центральный», расположенном в самом сердце Бердска. Рядом находится все то, что может понадобиться современному человеку: аптеки, супермаркеты, торговые центры, транспорт в любую точку города, сто, детские сады, магазины одежды и многое другое. Дом представляет собой одноподъездную десятиэтажку.
Инфраструктура развита не только вокруг ЖК, но и внутри самих домов. На первом этаже предусмотрены просторные помещение для консьержа и ванная комната для проведения хозяйственных гигиенических процедур. Например, можно помыть собаке лапы, обувь, велосипед. С помощью такого предложения для владельцев квартир «ABC-M» заботится о комфортном, чистом и безопасном проживании в доме.
Технология строительства домов железобетонный каркас с кирпичным наполнением. В подъезде находятся два лифта: грузопассажирский и пассажирский.
Технология строительства домов железобетонный каркас с кирпичным наполнением. В подъезде находятся два лифта: грузопассажирский и пассажирский.
|
Комплекс обеспечен подземным паркингом на 49 автомест с прямым доступом на лифте. Автомобиль будет полностью защищен от внешней среды и кражи. Парковка оборудована современными системами вентиляции и пожаротушения.
На территории предусмотрены детская и спортивная площадка, места для отдыха, открытые парковочные места на прилегающей территории.
• подземная парковка
• только большие квартиры
• душ для собак на первом этаже
• 2 лифта
• ипотека от 2,85 %
• только большие квартиры
• душ для собак на первом этаже
• 2 лифта
• ипотека от 2,85 %
Любой желающий приобрести квартиру в новом ЖК может попасть на экскурсию по второму типовому этажу. С подробными правилами посещения строящегося дома можно ознакомиться на официальном сайте застройщика. Экскурсии начинаются с 19.07.2021, требуется предварительная запись по телефону отдела продаж +7(38341) 310-02-54. Ознакомиться подробнее с проектной декларацией можно, перейдя по ссылке на сайт застройщика new.avc-m.ru.
И еще один приятный бонус, который предоставляет «ABC-M», – квартиры в ЖК можно приобрести по ипотечной ставке от 2,85% на весь период кредитования. Квартиры подходят под программу «Господдержка 2020». И теперь квартиры в «Центральном» продаются по ипотечной ставке от 6,4% годовых, так как «ABC-M» является партнером этих банков.
Продажа осуществляется по 214-ФЗ, а это значит, что инвестировать в строительство, в том числе и на начальной стадии, выгодно и безопасно. С 01 июля 2019 года (согласно последним изменениям ФЗ-214) при заключении договоров ДДУ в новых строительных проектах, каждый Застройщик должен привлекать деньги дольщиков только через специальные счета эскроу в уполномоченных банках. Поэтому все риски, связанные с инвестированием в строительство, под надежной защитой.
И еще один приятный бонус, который предоставляет «ABC-M», – квартиры в ЖК можно приобрести по ипотечной ставке от 2,85% на весь период кредитования. Квартиры подходят под программу «Господдержка 2020». И теперь квартиры в «Центральном» продаются по ипотечной ставке от 6,4% годовых, так как «ABC-M» является партнером этих банков.
Продажа осуществляется по 214-ФЗ, а это значит, что инвестировать в строительство, в том числе и на начальной стадии, выгодно и безопасно. С 01 июля 2019 года (согласно последним изменениям ФЗ-214) при заключении договоров ДДУ в новых строительных проектах, каждый Застройщик должен привлекать деньги дольщиков только через специальные счета эскроу в уполномоченных банках. Поэтому все риски, связанные с инвестированием в строительство, под надежной защитой.
Отдел продаж «ABC-M»:
тел.: +7(983) 510-02-54,
+7 (383) 209-26-40
Осуществите мечту легко и просто!
тел.: +7(983) 510-02-54,
+7 (383) 209-26-40
Осуществите мечту легко и просто!
Банки партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО), Банк Левобережный (ПАО), АО Россельхозбанк. Все граждане могут воспользоваться ипотекой в возрасте от 21 до 65 лет. Максимальная сумма ипотеки 3 000 000. Максимальный срок кредитования 30 лет. Проектная декларация на сайте: avc-m.ru. На правах рекламы.