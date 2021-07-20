В Новосибирске скончался всемирно известный ученый Вячеслав Седельников
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В Новосибирске скончался всемирно известный ученый Вячеслав Седельников

10:45:037/20/2021Фото: ЦСБС СО РАН
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Он ушел из жизни на 81 году жизни после продолжительной болезни.

Седельников скончался на 81 году жизни

Вчера, 19 июля стало известно, что в Новосибирске скончался мировой специалист в области геоботаники и экологии, член-корреспондент РАН и экс-директор Центрального сибирского ботанического сада Вячеслав Петрович Седельников. Ему было 80 лет.

Сообщается, что он скончался 17 июля после продолжительной болезни. Он родился 19 апреля 1941 года. Вячеслав Седельников был известен первыми научными разработками в области влияния растительности на изменения климата.

- Седельниковым впервые разработаны научно обоснованные принципы оценки антропогенной трансформации растительности и установлено, что растительный покров является хорошим индикатором глобального изменения климата. Под это направление в 1992 году он один из первых получил грант Госдепартамента США. Седельников является основателем приоритетного направления исследований — сохранение биоразнообразия на фитоценотическом уровне. Им разработаны принципы и методы выделения редких и подлежащих охране растительных сообществ, на их основе создана «Зеленая книга Сибири», уникальная монография, не имеющая аналогов, — говорится на сайте Сибирского отделения Российской академии наук.

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