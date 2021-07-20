Для кого приносят жертву на мусульманский праздник Курбан-байрам?

20 июля 2021 года у всех мусульман мира начинается череда торжественных дней в честь Аллаха. Курбан-Байрам – один из важнейших праздников в исламе. Длится он в течение 3-4 дней.
В этот период запрещено соблюдать пост, но пища должна быть строго халяльной. Тем не менее, на праздник обязательно приносят жертву Всевышнему. Так отдается дань уважения и почести, чтобы в жизни мусульманина была удача, а беды со здоровьем обходили стороной. Жертвоприношение проводится по очень строгим правилам с соответствующей подготовкой. Нарушение хотя бы одного правила делает мясо запретным - не халяльным.
Курбан-Байрам посвящен памяти пророку Ибрахиму. История в Коране гласит, что к Ибрахиму во сне явился ангел, передавший послание от Аллаха. В послании требовалось принести в жертву сына. Пророку ничего не оставалось, как выполнить повеление Всевышнего и распрощаться с Исмаилом. Он отправился в долину, где сейчас расположена священная Мекка, чтобы приготовить все для жертвоприношения.
Исмаил знал о своей участи, но не просил оставить его в живых. Мальчик был предан слову отца и Аллаху, лишь только горько плакал и усердно молился. Когда нож был занесен над головой ребенка, Аллах сделал так, чтобы нож не мог резать, а вместо мальчика на жертвенном камне оказался барашек. Ведь это требование являлось испытанием для мусульман, проверкой их веры и послушания. За достойно пройденное испытания Ибрахим получил награду от Всевышнего - рождение второго сына Исаака. Однако этим событием Аллах явил правоверным истину, что для выражения любви к нему не нужны человеческие жертвы - нужна просто любовь и преданность, а также то, что животные должны служить человеку.
Так, человеческая жертва была заменена бараном (можно, также, использовать верблюда, козу или корову), а мусульмане благословлены на хорошую жизнь и светлое будущее. Жертвоприношение совершается по очень строгим правилам, без жестокости. Весь обряд должен проводиться человеком. умеющим это делать быстро и со всеми правилами, так, чтобы животное не страдало и не испытывало боли.
Именно поэтому Курбан-Байрам празднуется почти всю неделю, когда верующие ходят в гости и дарят друг другу подарки.