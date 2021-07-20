Больше половины россиян не готовы привить от коронавируса своих детей
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Больше половины россиян не готовы привить от коронавируса своих детей

10:46:127/20/2021Фото: pexels
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Они считают, что вакцина еще недостаточно изучена.

Россияне не готовы прививать своих детей
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Сайт SuperJob провел социологическое исследование и выяснил, что больше половины российских родителей не готовы привить своего ребенка от коронавируса. 8 процентов точно сделают вакцину своему ребенку, 23 процента склоняются к этому.

Противники детской вакцинации назвали и самую популярную причину отказа от прививки – недостаточная изученность вакцины. А среди тех, кто готов привить ребенка популярная причина – это необходимость защитить свое чадо, которое активно контактирует со сверстниками и преподавателями. . Исследование выяснило, что те, кто вакцинировался сам, в большей мере готовы вакцинировать и детей, 47 процентов против 17 процентов непривитых. При этом отцы чаще заявляли о согласии, чем матери, 36 и 24 процента соответственно.

Напомним, что испытание вакцины на подростках началось 5 июля.

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