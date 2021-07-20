Больше половины россиян не готовы привить от коронавируса своих детей

Сайт SuperJob провел социологическое исследование и выяснил, что больше половины российских родителей не готовы привить своего ребенка от коронавируса. 8 процентов точно сделают вакцину своему ребенку, 23 процента склоняются к этому.
Противники детской вакцинации назвали и самую популярную причину отказа от прививки – недостаточная изученность вакцины. А среди тех, кто готов привить ребенка популярная причина – это необходимость защитить свое чадо, которое активно контактирует со сверстниками и преподавателями. . Исследование выяснило, что те, кто вакцинировался сам, в большей мере готовы вакцинировать и детей, 47 процентов против 17 процентов непривитых. При этом отцы чаще заявляли о согласии, чем матери, 36 и 24 процента соответственно.
Напомним, что испытание вакцины на подростках началось 5 июля.