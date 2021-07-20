Игумен Соловецкого монастыря резко отказался от своих слов о вакцинации против коронавируса
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Игумен Соловецкого монастыря резко отказался от своих слов о вакцинации против коронавируса

11:08:017/20/2021Фото: Соловецкий монастырь Фейсбук
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Он благословил удалить запись, в которой рассказывал, что "вакцина влечет за собой необратимые изменения в нашем образе Божьем".

Игумен взял назад свои слова о вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Наместник Соловецкого монастыря Порфирий рассказал, что его недавнее выступление на тему последствий после вакцинации от коронавируса породило ошибочные суждения. В его заявлении говорится о том, что он «обратился к аргументам, выходящим за рамки его знаний», а потому благословил удалить соответствующую видеозапись. Также он отмечает, что «считает недопустимым принуждение к вакцинации, проведение которой должно сопровождаться полным согласием человека, выраженным без какого-либо давления на него».

Напомним, первоначальное обращение Порфирия было опубликовано на YouTube-канале Соловецкого монастыря, а после его удалили. В своем выступлении он рассуждал о вакцинации. В частности, он утверждал, что в результате встраивания компонентов вакцины якобы получается «генетически модифицированный или отредактированный человек» и никто не гарантирует, что «это вмешательство не повлекло за собой необратимых изменений в нашем образе Божьем».

- По поводу вакцинации могут быть (и есть) разные мнения: обязательно, добровольно, ни в коем случае. Большинство из нас может обосновать эти мнения социальными, социально-политическими и этическими аргументами. Но нельзя высказываться публично в сложных естественнонаучных (да и гуманитарных тоже) сферах знания, не имея соответствующего образования. Тем более нельзя это делать с амвона, придавая священный авторитет антинаучным ошибкам, - прокомментировали в Московской патриархии.

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