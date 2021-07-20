Как себя чувствуют "пропавшие и забытые" пациентки Вера Облакова и Татьяна Грекова: В ковидный госпиталь Бердска пришла проверка

Надеются на чудо и ждут поправки своих матерей Антон Иванов и Жанна Белоусова в Бердске. Тем временем руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева провела аудит инфекционного госпиталя Бердской городской больницы. В числе проверяющих оказалась и заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова, главный инфекционист региона Лариса Позднякова. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывает, как себя чувствуют пациентки на 20 июля.
Все ли так плохо?
История Жанны Белоусовой и Антона Иванова прогремела на всю страну. Антон Иванов грозился поджечь себя, так как его матери Татьяне не оказывали лечения и внимания в ковидном госпитале Бердска. Молодой человек был вынужден даже привозить кислород в поликлинику самостоятельно . Ситуация у матери Жанны Белоусовой также была не лучше. По словам дочери, медики толкали ее мать Веру Облакову в бок, где были еще не зажившие швы после операции.
Сегодня, 20 июля "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, как обстоят дела у родственников заболевших COVID-19 в Бердске.
Ситуация у Антона Иванова
Как рассказал Антон Иванов редакции, в настоящее время состояние его матери в реанимации на ул. Боровой стабильно тяжелое. Молодой человек не утрачивает надежды.
- Ездил в больницу. Врачи из реанимации выходят на связь. Прогнозов пока никаких не дают. Маму лечат. От врачей все зависит,- сказал Антон.
Ситуация у Веры Облаковой
Дочь Веры Облаковой Жанна также надеется, что врачам удастся помочь ее семье в тяжелой ситуации.
- Жду, когда все разрешится: будут ли маму переводить в поликлинику "на БЭМЗе" в гастроэнтерологию. Сейчас мама находится в ковидном госпитале. К Татьяне Сергеевне, которая стала ее лечащим врачом, у меня претензий нет. Очень эмпатичная женщина,- произнесла Жанна.
Также Жанна до сих пор пребывает в шоке от того, как долго приходиться ждать результатов теста на коронавирус.
- В приемную губернатора звонили. Спрашивали почему так долго тесты делают. Это какое-то безумие,- отметила дочь Облаковой.
Что Минздрав обнаружил в ковидном госпитале Бердска
Высокопоставленные медки побывали на двух этажах ковидного госпиталя Бердска, посмотрели палаты, осмотрели пациентов, которые находятся в них И вот что заключили:
1. Палаты не переполнены.
2. В коридорах пациентов нет,.
3. Общее настроение у пациентов достаточно спокойное.
4. Все необходимые обследования проводятся по показаниям.
5. Тонометры, пульсоксиметры, термометры есть в достаточном количестве.
6. На момент обхода в этом здании госпиталя находилось 20 тяжелых пациентов, в палате интенсивной терапии.
7. Кислород в палату интенсивной терапии подается централизованно, из баллонов. В остальных палатах стоят концентраторы кислорода, и пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке, получают ее с помощью кислородных концентраторов.
8. Все группы лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в Бердской больнице имеются. Есть антибиотики, резервные антибиотики, есть гормональные препараты.
9. Жалобы касались только организационных и бытовых вопросов.
- Замечаний к работе госпиталя у меня нет. Хочу отметить, что врачи инфекционной больницы всегда на связи бердскими коллегами. Мы с первого дня работы госпиталя консультируем сложных пациентов и дистанционно, и выезжаем в Бердск. Если необходимо, тяжелых больных переводим в Новосибирск, - сказала главный инфекционист Новосибирской области и главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова, которая также участвовала в обходе, проверила медицинскую документацию, назначения, осмотрела пациентов.
Медики упомянули историю пациентки Татьяны Грековой. Ее сын даже хотел поджечь себя, чтобы хоть как-то привлечь внимание к ее лечению:
- Мы работаем по данной ситуации, смотрим качество оказания медицинской помощи конкретному пациенту. На текущий момент проверка еще идет. Этот визит был связан с общим аудитом. Мы хотели оценить настроение пациентов, качество и объем лечения, которое проводят больным. Грубых нарушений на текущий момент мы не выявили, - сказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева и добавила, что в настоящий момент ведомство проводит проверку по данному факту.
COVID-статистика в Бердске
Напомним, что на 20 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1370 бердчан. Тестов взято за прошедшие сутки 448. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1905. На сегодняшний день выявлено 4 новых пациента с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2036 случаев коронавирусной инфекции.