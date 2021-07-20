КБУ Бердска решил 10-летнюю проблему дома №23 по ул. Комсомольской

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Совет дома Комсомольская, 23:
Мы снова благодарим КБУ (и не только!)
В среду, 14 июня, бригада КБУ по теплосетям участка №2 под руководством Виталия Бернгарда с чувством успешного завершения поставленной задачи покинула участок дома на Комсомольской, 23, где, по заявлению от совета дома и по наказу жителей, была решена проблема почти 10-летней давности. Наконец-то заземлили трубопровод горячего водоснабжения между многоквартирными жилыми домами. От улицы Комсомольская, 23, до улицы Вокзальная, 10, уложены новые трубы. Они основательно заизолированы и теперь все это – под землей.
Теперь и пешеходам не мешает, и не нужно из года в год "утеплять" досками, и надежно.
Мы этому, конечно, рады: долго ждали, а под руководством директора КБУ А. И. Пронюшкина дело сдвинулось с «мертвой точки».
Передаём слова признательности за исполнительность и заботу о наших «малых» проблемах (в июне ваша же бригада почистила нам выпуски из колодцев на следующий же день после поданного нами заявления).
Желаем здоровья, сил и всесторонней поддержки при решении ещё многих простых и сложных проблем города, решение которых напрямую отражается на жизни горожан.
Ну а с завершением ремонта тротуара в этом месте в определенные сроки можно будет считать этот наказ вполне выполненным.
В ходе работ (всё было выполнено в указанные сроки) свою часть исполнили и сотрудники нашей УК «Вымпел-Сервис». Осталась малость: заложить кирпичом отверстия при входе труб под дом и восстановить отрезок отмостки под трубами, где её не было.
Будем также ждать и наблюдать "всем миром", как завершится работа по ремонту и уборке в подвале, где тоже с годами накопилось немало проблем ещё от прежнего руководства.
И рады будем поблагодарить нашу УК за ответственность и своевременность в выполнении этого намеченного и неотложного дела нынешним летом.